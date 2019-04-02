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NBA／輸球馬上滑手機 魔術後衛關心對手戰況

2019-04-02 18:12聯合報 記者曾思儒╱即時報導

魔術今日輸球，季後賽卡位戰沒有進展，後衛佛尼爾(右)賽後馬上拿起手機，關心對手們...
魔術今日輸球，季後賽卡位戰沒有進展，後衛佛尼爾(右)賽後馬上拿起手機，關心對手們的戰況。 美聯社
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浪費一度11分領先，魔術隊今天遭暴龍隊逆轉，109：121讓出勝利，季後賽卡位戰沒有進展，後衛佛尼爾（Evan Fournier）賽後馬上拿起手機，關心對手們的戰況。

「不可能不去看，我們現在排在第9位，所以我們必須看其他隊伍的狀況。」今天攻下21分的佛尼爾說。

相較西區季後賽晉級隊伍全部出爐，東區戰況激烈，目前只有5隊出線，排名第6的活塞隊、第7的籃網隊、第8的熱火隊、第9的魔術和第10的黃蜂隊都有機會，且5隊間最大勝場差也不過4場。

魔術今天雖輸球，好消息是今天都出賽的另外4隊也全部落敗，彼此勝場差維持不變；目前魔術戰績38勝40敗，和排名最近的熱火僅有半場勝差。

魔術教頭克里佛（Steve Clifford）表示，今天問題在於防守，「我們必須知道自己是誰，我們不可能每天攻下115分，我們沒有這樣的陣容，不論進攻好壞，我們都必須做好防守。」

暴龍射手格林（Danny Green）就是魔術今天的防守大漏洞，他全場15投11中，包括10投7中的三分球，轟下本季新高29分，率隊第二節打出31：10攻勢，神準表現讓佛尼爾也稱讚說：「他是優秀的射手，這是我們都知道的。」

相較魔術還在為季後賽門票努力，早早晉級季後賽的暴龍已拉出主場4連勝，本季主場戰績來到31勝9敗，僅次於東區第一的公鹿隊的主場32勝；暴龍第55勝入袋後，也確定隊史第6度摘下大西洋組龍頭，且分區排名確定坐穩前2，還有機會和公鹿搶分區龍頭。

魔術暴龍公鹿
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