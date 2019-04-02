NBA／熱火不敵綠衫軍 韋德獲贈TD花園地板

2019-04-02 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



韋德造訪TD花園最終戰，厄文對他使出櫻木花道式的「遮眼」防守，要讓他留下最深刻印象。 美聯社 分享 facebook

熱火球星韋德（ Dwyane Wade）生涯最後一次造訪TD花園，塞爾蒂克總裁在賽前親自贈禮迎接，可惜韋德沒能率領熱火逆轉勝，最後一波進攻失誤收場，塞爾蒂克以110：105澆熄熱火。

韋德攻下17分、7助攻，德拉基奇（Goran Dragic）轟全場最佳30分，綠衫軍霍福特（Al Horford）完成生涯第二度「大三元」19分、11籃板、10助攻，厄文（Kyrie Irving）25分、8籃板、3助攻。

塞爾蒂克總裁安吉（Danny Ainge）在賽前將一片球場地板以及2008年照片裱框致贈給韋德，向「閃電俠」了不起的生涯致敬，「你是位傑出的球員，我們也有過幾次經典戰役。」

熱火隊仍在拚最後三個季後賽席次，目前暫居東區老八，魔術隊則以0.5場勝差緊追在後。首節綠衫軍就拿下36分，最大一度取得23分領先；不過熱火隊鯨吞蠶食，末節倒數6分44秒在韋德、歐林尼克（Kelly Olynyk）領銜下，追到3分差，也讓戰況陷入膠著。

綠衫軍泰托姆（Jayson Tatum）跳出一度擴大9分領先，但熱火隊威特斯（Dion Waiters）、德拉基奇及韋德攜手回敬8：2攻勢，倒數兩分鐘再度縮小至3分差。

厄文在關鍵時刻切入挑戰籃框完成三分打，韋德在倒數56.6秒二波籃板補籃得手，雙方回到4分差，無奈熱火倒數36.5秒最後一波進攻失誤收場，只能啟用犯規戰術，厄文、霍福特4罰全中鎖住勝利。