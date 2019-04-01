NBA／約柯奇遭趕出場 金塊主帥：盼他吸取教訓

2019-04-01 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



約柯奇質詢裁判卻連吞2T被趕出場，金塊也因此暴冷輸給巫師。 美聯社 分享 facebook

努力衝擊西區龍頭位置的金塊隊，今天在主場迎戰已無緣季後賽的巫師隊卻意外踢到鐵板，加上勇士隊輕取黃蜂隊，兩隊之間的勝場差也擴大到1場，其中金塊約柯奇（Nikola Jokic）在終場前3分47秒與裁判爆發激烈口角衝突，質疑裁判吹判而遭罰出場。

約柯奇在這次進攻中先幫助球隊追成88平，不過他對裁判吹判提出質疑，最終遭驅逐出場，賽後他被問到當時是否被犯規了，約柯奇説：「我當時百分之百被犯規了，他們當時想要去看畫面重播，看一下是否是個犯規，我告訴裁判對手兩隻手都打到我的頭。」

約柯奇繼續說：「我對他說需要我發誓嗎？然後他給我了第一個技術犯規，後來他（裁判）又說『你是想要第二個技術犯規嗎？』我說『我不在乎。』然後我就被趕出場了，就是這樣。」

金塊主帥馬龍（Michael Malone）也被問到關於今天比賽的看法，他僅表示，「那無關緊要，約柯奇不能被驅逐出場，我不關心裁判對他說了什麼，也不在乎吹判是否合理，有沒有犯規的吹判都無所謂，但他對我們球隊非常重要。」

而金塊也在約柯奇離場後遭到擊潰，最終留下23分、14籃板、4助攻、2抄截成績，當記者問馬龍是否是因約柯奇年紀尚小有關，他說：「我認為是這樣，希望他能從中吸取到一點教訓。」