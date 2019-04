NBA／卡珍斯被判惡意犯規攆出場 柯爾抱不平

卡珍斯爭搶籃板時卡位被判惡性犯規,集滿2次T出場,教頭柯爾賽後也為他抱不平。 路透 分享 facebook

金州勇士隊1日137:90、47分差大勝夏洛特黃蜂,連續五年太平洋區封王,唯一遺憾就是卡珍斯(DeMarcus Cousins)禁區卡位時手擊中厄南高梅茲( Willy Hernangomez)頭部,遭判二級惡意犯規驅逐出場,主帥柯爾(Steve Kerr)表示卡珍斯絕無惡意,並為他抱屈。

次節還剩6分9秒時,當時卡珍斯在禁區準備爭搶籃板,卡位時右手擊中厄南高梅茲頭部,本季第二度遭驅逐出場,當下卡珍斯不敢置信,主場球迷也對判決噓聲四起。

