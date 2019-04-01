NBA／卡珍斯被判惡意犯規攆出場 柯爾抱不平
金州勇士隊1日137：90、47分差大勝夏洛特黃蜂，連續五年太平洋區封王，唯一遺憾就是卡珍斯（DeMarcus Cousins）禁區卡位時手擊中厄南高梅茲（ Willy Hernangomez）頭部，遭判二級惡意犯規驅逐出場，主帥柯爾（Steve Kerr）表示卡珍斯絕無惡意，並為他抱屈。
次節還剩6分9秒時，當時卡珍斯在禁區準備爭搶籃板，卡位時右手擊中厄南高梅茲頭部，本季第二度遭驅逐出場，當下卡珍斯不敢置信，主場球迷也對判決噓聲四起。
DeMarcus Cousins 2nd ejection of the season.— Ballislife.com (@Ballislife) April 1, 2019
(Via @NBCSWarriors)
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