NBA／卡珍斯被判惡意犯規攆出場 柯爾抱不平

2019-04-01 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



卡珍斯爭搶籃板時卡位被判惡性犯規，集滿2次T出場，教頭柯爾賽後也為他抱不平。 路透 分享 facebook

金州勇士隊1日137：90、47分差大勝夏洛特黃蜂，連續五年太平洋區封王，唯一遺憾就是卡珍斯（DeMarcus Cousins）禁區卡位時手擊中厄南高梅茲（ Willy Hernangomez）頭部，遭判二級惡意犯規驅逐出場，主帥柯爾（Steve Kerr）表示卡珍斯絕無惡意，並為他抱屈。

次節還剩6分9秒時，當時卡珍斯在禁區準備爭搶籃板，卡位時右手擊中厄南高梅茲頭部，本季第二度遭驅逐出場，當下卡珍斯不敢置信，主場球迷也對判決噓聲四起。