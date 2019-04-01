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NBA／湖人頭號戰犯？ 詹姆斯被洛時作家「清算」

2019-04-01 17:59世界日報 編譯組／綜合報導

湖人未進季後賽，已關機的詹皇(右)遭到洛杉磯時報運動版專欄作家普拉施克提早「清算...
湖人未進季後賽，已關機的詹皇(右)遭到洛杉磯時報運動版專欄作家普拉施克提早「清算」，而且連教頭(左)也沒放過。 美聯社
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詹姆斯（LeBron James）加盟洛杉磯湖人隊第一個球季提早打烊，遭到洛杉磯時報運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）提早「清算」。普拉施克認為，成者為王敗者為寇。如果湖人隊打入季後賽，詹皇可攬下所有功勞。因此即使不完全公平，他也必須承擔湖人隊再度無緣季後賽的最大責任。

普拉施克率先承認，2018年7月詹姆斯簽約時，自己也是對未來充滿期待的「阿呆」之一，甚至寫出「皇上駕到」（The King is coming）這種蠢話。結果湖人隊本季戰績毫無起色，總教練即將換人，搞不好沒有詹姆斯反而會更好。皇上非但沒駕到，到現在還不見人影。

根據普拉施克的清算，詹姆斯整個球季令人難忘的表現屈指可數，遭人嫌棄的毛病卻不勝枚舉。在得分方面，詹皇在波特蘭一場比賽砐砍下44分，在邁阿密狂飆51分。他在休士頓「提升」戰力，在紐奧良演出絕殺三分彈，差不多就是如此而已。

但在詹皇惹人嫌棄的地方，普拉施克似乎感到「罄竹難書」。詹姆斯從一開始就顯得與洛杉磯格格不入，首先他簽約後居然沒開記者會與粉絲見面，反而用推文暗示，可能現身洛杉磯縣庫爾富市（Culver City）披薩店。結果粉絲蜂擁而至，最後全被放鴿子。普拉施克說，事實上湖人隊粉絲本球季等於在球場被詹皇放鴿子。

普拉施克指出，新球季開始後，詹姆斯在場上的身體語言告訴大家，他對年輕隊友有多麼不屑。他垂頭喪氣，搖頭嘆息，轉身背對大家，手臂亂揮，在在透露「你們這群沒救的傢伙」訊息。

普拉施克說，詹姆斯的防守尤其令人詬病。他經常站著任由對手從他身邊運球而過，次數多到網路出現詹皇不防守的集錦影片。

普拉施克說，詹姆斯經常一個人坐在場邊，旁邊座位空無一人，其他隊友則聚集在另一端。他在養傷期間，有一天竟手拿一杯紅酒現身球場。在詹姆斯季賽得分超過喬登（Michael Jordan）後，粉絲禮貌性起立鼓掌。詹姆斯獨自在場邊掉淚，完全沒有起身答禮。

除了防守不力，普拉施克指出詹姆斯其他「凸搥」動作。包括有次發球進場，竟打到後籃板，另一次眼睜睜看著發起場的球滑過中線。不久前在對紐約尼克隊比賽，詹姆斯想投絕殺球，竟被搧火鍋。

普拉施克指出詹姆斯另一大敗筆是，幕後策動撤換總教練與交易戴維斯（Anthony Davis），結果其他隊友得知他們全都成為交易籌碼，而不再信任詹姆斯。

如果詹姆斯是湖人隊本季失利頭號戰犯，普拉施克認為二號戰犯是籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）與總經理佩林卡（Rob Pelinka）。他們的如意算盤完全打錯。以為有最佳男主角詹姆斯就足以打入季後賽，找來一批雜牌軍伴隨童子軍，結果詹姆斯變成光桿男主角。

普拉施克說，儘管詹姆斯數據還是很漂亮。對媒體有問必答，出了球場投身公益。不過隨著他拍電影電視計畫本季陸續啟動，令人懷疑他來洛杉磯的真正目標，打球好像只是他的「嗜好」。

詹姆斯湖人戴維斯
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