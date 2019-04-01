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NBA／勇士電黃蜂47分 柯瑞、湯普森寫紀錄

2019-04-01 11:39聯合報 記者林宋以情╱即時報導

柯瑞（左）締造連八場三分球超過五顆紀錄，湯普森（右）則超越正在台灣的傳奇球星路易...
柯瑞（左）締造連八場三分球超過五顆紀錄，湯普森（右）則超越正在台灣的傳奇球星路易斯，生涯三分球累計1788顆，躍居史上第16名。 路透
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前役對灰狼延長賽輸球，金州勇士今主場痛宰黃蜂，光是上半場就轟進71分，137：90大勝黃蜂之餘，「浪花兄弟」也各自寫新猷，柯瑞（Stephen Curry ）締造連八場三分球超過五顆紀錄，湯普森（Klay Thompson）則超越傳奇球星路易斯（Rashard Lewis），生涯三分球累計1788顆，躍居史上第16名。

勇士隊拿下近五季來第317勝，創下史上五年單一球隊最多勝紀錄。柯瑞此役攻下25分含五記三分球，目前他本季累計335顆生涯次佳、史上第三，聯盟紀錄是他2015-16球季所保持的402顆，哈登本季353顆居史上第二。

湯普森賽前生涯累計1782三分球，此役攻下24分，含六記三分球，生涯累計1788顆，擠下近幾天才在台灣宣傳三對三籃的傳奇射手路易斯1787球，登上第16名，第15是布萊恩（Kobe Bryant）的1827球，柯瑞則以2459高居史上第三。

儘管先發中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）次節還剩6分鐘就因二級惡意犯規遭驅逐出場，但絲毫不影響衛冕軍攻勢，本季第15度半場轟得超過70分，早早讓勝負底定。

黃蜂明星球員華克（Kemba Walker）此役僅9分進帳，本季第三場得分未達雙位數，黃蜂最佳是厄南高梅茲（Willy Hernangomez）的22分，勇士庫克（Quinn Cook）板凳挹注21分含五記三分球。

黃蜂勇士柯瑞
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