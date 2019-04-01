NBA／衛少「大三元」 雷霆不敵獨行俠

2019-04-01 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天對上超級新人唐西奇（Luka Doncic）缺席的獨行俠隊，繳25分、11籃板、11助攻，完成本季第30次「大三元」，喬治（Paul George ）挹注全隊最佳27分、11籃板沒能止敗，最終103：106不敵獨行俠，近九場吞七敗。

雷霆昨日藉著國王淘汰，確定連四年晉級季後賽，但球隊近況卻十分不理想，明星賽後吞7勝13負，此役命中率僅三成八八，三分球命中率更不及三成，若以此狀態進軍季後賽恐不樂觀。

負多於勝也讓雷霆隊休息室氣氛沉重，喬治表示球隊命中率不佳是主因，季後賽前最後幾場例行賽主要是微調，「我們不去猜誰是對手，因為無論對誰肯定都是苦戰，只要求自己打出應有表現。」

獨行俠倒數6分鐘取得9分領先，雷霆隊回敬14：4攻勢，倒數1分09秒喬治三分球扳平，但獨行俠隨後兩波進攻都得手，反觀雷霆施羅德（Dennis Schroder）拚三分兩度落空，僅有葛蘭特（Jerami Grant）上籃得分，倒數10.4秒喬治嘗試三分球也失手，只能啟用犯規戰術，送布魯克洛夫（Ryan Broekhoff）上罰球線兩罰俱中。

唐西奇此役因右大腿挫傷缺陣，柏克（Trey Burke）攻下25分、8助攻，鮑威爾（Dwight Powell）11分、9籃板，布朗森（Jalen Brunson）18分，雷霆亞當斯（Steven Adams）20分、15籃板。

衛少生涯累計134次大三元，距離史上第二「籃球大帝」喬丹（Magic Johnson）的138次僅差四次，聯盟史上最佳是大O羅伯森（Oscar Robertson）的181次。