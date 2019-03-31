NBA／傳奇球星路易斯PK籃球網紅 攜台灣粉絲大啖米其林美食

2019-03-31 19:26 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



國泰金控連續兩年為「米其林」台灣獨家官方金融合作夥伴，邀請NBA 球星Rashard Lewis品嚐最新出爐的2019年台灣米其林必比登推介美食。 國泰金控提供 分享 facebook

國泰金控和NBA合作邁入第九年，今年有幸邀請到NBA傳奇球星路易斯(Rashard Lewis)，來台宣傳國泰NBA3x三對三籃球賽。短短五天的行程，Rashard除了陸續前往政治大學、南山高中，與台灣高中大學的籃球好手交流，當然也不能忘了跟台灣的粉絲互動。特地選在離台前的最後一個周日（3/31），於松山區舉辦粉絲互動記者會，現場吸引近百位粉絲，一暏傳奇球星的風采。

Rashard Lewis曾兩度入選NBA全明星賽，並在2013年幫助邁阿密熱火贏得NBA總冠軍，是台灣球迷耳熟能詳的射手，球迷們也最想親眼目睹偶像投籃！國泰金控聽見球迷心聲，也同步回饋給長期支持國泰的粉絲，從Rashard Lewis抵達前一週，就在國泰優惠App( MyRewards App)上，開放粉絲回答關於Rashard Lewis的問題，只要答對的粉絲，就能近距離觀賞這位NBA傳奇射手的神射本領，好康還不只這樣，甚至能現場跟Rashard PK投籃，看看到底誰才是真正的射手，短短一週吸引近千位粉絲答題！而國泰金控也特地邀請總點閱率超過六百萬的籃球網紅Gino，炒熱氣氛，身為NBA的超級粉絲，Gino特別穿上球衣請Rashard簽名，引爆全場最高潮！

NBA 球星Rashard Lewis跟國泰金控的粉絲一同享用2019年台灣米其林必比登推介美食。 國泰金控提供 分享 facebook

除此之外，國泰金控連續兩年，成為「米其林」台灣獨家官方金融合作夥伴，本次活動也特別準備了3/27才剛出爐的「2019年米其林必比登推介」來給Rashard嚐鮮。像是來自東區的知名餐廳「四川吳抄手」，招牌紅油豬肉水餃，以豬後腿肉做內餡，尺寸只有大拇指這麼小，再淋上30多種中藥材製成的獨門紅油醬汁，堪稱是今年必吃的必比登美食，另外一道則是「榮榮園」的烤排骨，用洋蔥、醬油、蒜頭、冰糖等佐料燒8小時，燒到骨肉分離去除骨頭後，再夾在光餅中，又被稱作台灣小漢堡，當然也少不了每位球星來台必喝的珍珠奶茶。美食當前，Lewis不是自己獨享，而是大方邀請球迷上台，與他一同大啖美食，並與幸運的粉絲合照留念，為這次的粉絲見面會劃下完美的句點。