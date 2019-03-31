NBA╱快艇撞翻騎士 狀態火熱近八戰七勝

2019-03-31 15:41 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



快艇再勝騎士，近八戰七勝持續提升西區排名。 美聯社 分享 facebook

快艇近況火熱，30日在主場迎戰騎士的比賽，在替補長人哈雷爾（Montrezl Harrell）和菜鳥控衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）22分8助攻帶領下，以132：108再度擊敗騎士，本季2度交手完勝。

西區的8支季後賽球隊都已經確認，不過快艇排名季續爬升，他們近14戰12勝、近8戰7勝，目前已領先馬刺1.5場勝差，暫排第5種子，不過總教練瑞佛斯（Doc Rivers）並不太在意，他說排名無法控制，籃球之神自有安排。

快艇在半場結束前打出一波17：4的攻勢，當中亞歷山大貢獻6分，快艇第3節繼續拉開比分，最終以24分之差輕鬆獲勝。

除了哈雷爾和亞歷山大表現出色，格林（JaMychal Green）也貢獻18分10籃板，快艇此役外線神準，全場33投15中，整體出手命中率高達6成24。

相較之下，騎士全場外線23投僅中3種下敗因，全隊僅板凳克拉克森（Jordan Clarkson）和小將塞克斯頓（Collin Sexton）突破20分，騎士勒夫（Kevin Love）和湯普森（Tristan Thompson）兩人都剛傷癒沒有上場。