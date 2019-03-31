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NBA／不敵火箭後季後賽夢碎 國王展望下一季

2019-03-31 14:25聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

國王雖無緣季後賽，但希爾德本季的表現確實讓人看到希望，他也是最佳進步獎熱門人選。...
國王雖無緣季後賽，但希爾德本季的表現確實讓人看到希望，他也是最佳進步獎熱門人選。 美聯社
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賽前已在晉級季後賽淘汰邊緣的國王隊，今天在客場以108：119不敵火箭隊，也讓國王本季晉級季後賽夢碎，儘管無緣季後賽，國王總經理狄瓦茲（Vlade Divac）仍對球隊表現感到自豪，並認為球員努力的表現對下一季非常有利，「我為他們感到非常驕傲。」

火箭今天靠著球星「大鬍子」哈登（James Harden）繳出50分、11籃板、10助攻成績，演出生涯第5場50分「大三元」比賽，率隊以11分差在主場升空，也讓國王季後賽夢碎。

吞下這場敗仗後，國王本季戰績為37勝39負，排名西區第9名，與第7、8名的馬刺雷霆隊都有7場勝場差，在例行賽只剩下6場比賽的情況下，也宣告國王正式與季後賽無緣。

西區晉級季後賽的8支球隊也全數出爐，目前排名分別為：勇士、金塊、拓荒者、火箭、爵士、快艇、馬刺與雷霆隊，前8排名仍會依剩餘例行賽而可能進行變化。

「我非常自豪，我認為這是我們前進的一大步。」國王總經理狄瓦茲賽後説，「我喜歡他們還在繼續努力拚搏的樣子，因為這將對下個賽季非常有利，我為他們感到十分驕傲。」

繳出全隊次佳的21分、3籃板、3助攻，另有抄截、阻攻各1的希爾德（Buddy Hield）談到無緣季後賽時則說：「在生活中你就會經歷這些事，你得到的與你設想的可能不會一致，你不得不經歷人生起落，現在我們沒能進入季後賽確實是一大低潮，但我認為我們正在成長與進步。」

國王雷霆馬刺

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