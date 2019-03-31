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NBA／跟進波士頓 密爾瓦基有望奪棒、籃MVP

2019-03-31 16:52台灣醒報 記者施養正╱台北報導

字母哥率公鹿打出全聯盟最佳戰績，是本季MVP熱門人選。 美聯社
字母哥率公鹿打出全聯盟最佳戰績，是本季MVP熱門人選。 美聯社
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美國威斯康辛州的密爾瓦基有望在一年內收下棒球與籃球兩座運動賽事MVP殊榮，繼去年季末大聯盟釀酒人隊的葉力奇奪下國家聯盟MVP後，NBA公鹿隊的「字母哥」安戴托昆波也名列本季聯盟最有價值的競爭球員，對此耶律奇表示，「當然希望字母哥奪下獎項，公鹿隊在賽季表現傑出，理應有精彩的收尾。」

陌生兩人漸生連結

美國《ESPN》記者杜立德指出，其實字母哥與葉力奇素昧平生，但他有次去釀酒人休息室採訪時，看到葉力奇穿著印有字母哥背號的公鹿隊球襪，葉力奇說，「有人給我這些（襪子），希望安戴托昆波能拿下MVP，他和他的球隊有個傑出的賽季，期望能從一而終。」

杜立德說，他也曾訪問在希臘出生，對棒球也陌生的字母哥是否對葉力奇有印象，當時字母哥說，「葉力奇有來看過比賽，雖然不認識他，但我知道他坐在那裡，仔細一查才發現他是MVP，而我也開始對釀酒人對有些認識。」杜立德認為即便去年休士頓也達成此項成就，但此紀錄仍屬不易，期待密城的棒籃雙傑能持續為母隊創造榮耀。

做最強後盾

釀酒人球星耶律奇表示，願做字母哥在NBA賽季MVP的票選中扮演最佳後盾。 美聯社
釀酒人球星耶律奇表示，願做字母哥在NBA賽季MVP的票選中扮演最佳後盾。 美聯社
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《大聯盟官網》日前也報導，葉力奇即便在受訪時想針對未來的球季表示看法，但仍不免提到同城公鹿隊的表現，加上他有雙字母哥的球襪。

報導也指出，葉力奇目前正積極為字母哥拉票，他所屬公鹿隊目前擁有全NBA最佳的戰績，雖然不確定字母哥是否還需要外界提供有關MVP獎項的聲援，但葉力奇表示，他絕對會做最堅強的後盾，也希望球評和專家們能在今年的MVP票選中採納他的意見。

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