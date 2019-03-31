NBA／厄文背靠背休兵 羅素29分退綠衫軍

2019-03-31 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



羅素（DAngelo Russell）此役攻下29分，含第三節單節轟20分，率籃網擊敗綠衫軍。 美聯社 分享 facebook

塞爾蒂克今日「背靠背」作客籃網，前役對溜馬投進致勝球，近七場第六度轟30分以上的厄文（Kyrie Irving）休兵，給力拚季後賽席次的籃網隊機會，羅素（DAngelo Russell）此役攻下29分，含第三節單節轟20分，率隊110：96擊敗綠衫軍。

籃網目前暫居東區第七，五隊爭最後三張季後賽門票，籃網距離今日擊敗拓荒者的活塞隊維持0.5場勝差，熱火隊以0.5場勝差緊追在後。

羅素第三節遠投近切得手，單節20分含四顆三分球，率隊前三節打完取得8分領先，「上半場打得有些不果斷，出現失誤、出手選擇也不佳，我知道自己必須繃緊神經。」

能在主場拿下勝利，對客場之旅2勝5負的籃網甚是甜美，羅素說，「我們需要這一勝，每一勝都至關重要，也會盡力抓緊每個贏球機會。」

勒佛特（Caris LeVert）替補貢獻15分、4抄截，卡洛（DeMarre Carroll）、哈里斯（Joe Harris）各挹注13分。教頭亞特金森（Kenny Atkinson）說，「對方是季後賽勁旅，但我們並沒有逃避迎向挑戰，能拿下這勝很關鍵。」綠衫軍僅三人得分上雙，海瓦德（Gordon Hayward）19分是綠衫軍最佳。