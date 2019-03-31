NBA／尋求湖人複數年合約 朗多：我才33歲

2019-03-31 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



33歲的湖人主控朗多期望以複數年合約續留湖人。 美聯社 分享 facebook

33歲的湖人主控朗多（Rajon Rondo）去年和湖人隊簽下一年9百萬美元合約，襄助「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），盼能幫助湖人隊找回昔日榮光，本季沒能達成目標，朗多近日也透露想續留洛杉磯意願，完成未竟之志。

2008年「綠衫軍」奪冠班底之一，朗多近年每季都效力不同東家，他日前對黃蜂繳本季最佳17助攻，成為繼1989年魔術強森（Magic Johnson）後，首位完成單場17助攻、5抄截的湖人球員。

朗多表示不知道今夏命運會如何，但他非常願意續披紫金戰袍，「湖人是非常棒的球團，從隊職員到球員，每個人都很友善，所以我也希望能續戰，如果可以的話繼續幫忙這支球隊。」

經紀人杜菲（Bill Duffy）去年原本想與湖人隊討論簽下複數年合約，這也是朗多所願，「我們的確聊過，希望長期合作，當然不會尋求六年約，但你知道我也只有33歲。」

身為陣中老將，朗多二月還親自喬出球員會議，讓球員間彼此敞開心胸對談，詹姆斯的負面肢體動作也在該會議中被檢討。教練華頓（Luke Walton）曾表示，朗多的領導能力傑出，場上拚戰也為後輩建立榜樣，「他每場比賽影片都看，休兵日總在體育館訓練技巧，研讀對手。」

朗多本季因手傷兩度動刀，加上三場禁賽，本季效力湖人缺席34場，沒能率湖人重返季後賽當然失望，「但這是過程，也是必經的挫折，淬鍊成鋼的一部分，會發生都有其原因。」