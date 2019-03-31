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NBA／波爾辛吉斯遭控性侵 聯盟、球團知情

2019-03-31 09:58聯合報 記者林宋以情╱即時報導

獨行俠隊球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天爆出性侵醜聞。...
獨行俠隊球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天爆出性侵醜聞。 美聯社
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獨行俠隊球星波爾辛吉斯Kristaps Porzingis）今天爆出醜聞，去年傳出左膝前十字韌帶斷裂後，涉嫌性侵鄰居，該女子宣稱，波爾辛吉斯當時承諾將支付6.8萬美元（約台幣211萬元）封口費但卻未履行，案件正由紐約警方調查中。

據紐約郵報（New York Post）報導，該女子等待將近一年，遲遲未等到波爾辛吉斯的遮口費，波爾辛吉斯律師則否認性侵指控，表示該案件去年底聯盟已介入調查，包括不合理的封口費，且也在一個月前通知聯盟。

如此也能解釋為何波爾辛吉斯膝傷痊癒卻遲遲未上場，他去年2月左膝前十字韌帶斷裂，本季季中交易截止前轉戰獨行俠，然而日前團隊宣稱是接受醫療團隊和親哥哥兼經紀人賈尼斯（Janis Porzingis）的承諾，本季確定不出賽，實則是球團仍在等待最終判決，聯盟也的確知情。

受害女子表示，波爾辛吉斯2月7日邀請她到他紐約住所，當天也是波爾辛吉斯十字韌帶斷裂隔天，強行壓制她性侵，警方也採信她的說法。

尼克球團對此則表示，這是波爾辛吉斯的個人行為，與尼克無關。獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）則回應案件已經進入調查程序，不便發表意見。

波爾辛吉斯尼克Kristaps Porzingis

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