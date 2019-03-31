NBA／生涯五度50分大三元 哈登再寫聯盟新猷

2019-03-31 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



哈登以50分、11籃板、10助攻完成生涯第42次「大三元」，生涯第五度破50分的「大三元」締造聯盟新猷。 美聯社 分享 facebook

火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）31日逢國王隊大開殺戒，以50分、11籃板、10助攻完成生涯第42次「大三元」，生涯第五度破50分的「大三元」締造聯盟新猷，終場119：108痛宰國王。

這是哈登近六場比賽第三度得分破50大關，也是他本季第九度得分超過50分。他在第四節倒數3分13秒鐘弧頂附近盤球後出手，飆進此役第七記三分球，一併達成史上第九位生涯三分球破兩千顆。

火箭前役痛宰西區勁敵金塊，火箭眾將認為進攻端不成問題，防守端是迎接季後賽最重要課題，哈登對球隊有信心，「我們絕對有能力做到。只要能夠持續同樣的表現，我們會越來越好。」

哈登在末節最後七分鐘，火箭領先3分時上場，率隊打出10：2攻勢，最後三分鐘取得9分領先，終場前哈登再抓下籃板，送助攻給卡佩拉（Clint Capela）上演灌籃秀。

此役雙方前三節拉鋸，火箭隊帶著3分進入下半場，並在葛登（Eric Gordon ）、保羅（Chis Paul）連續三分球，拉出8：2攻勢展開第三節。儘管國王隊在福克斯（DeAaron Fox）、巴恩斯（Harrison Barnes）連續三分球，和希爾德（Buddy Hield）的三分打，回敬11：2扳平戰局，但哈登隨後連下5分，保羅倒數1.6秒再飆進三分球，率隊第三節結束取得兩分領先。

哈登此役罰球線上18投17中，卡佩拉此役攻下24分、15籃板，主控保羅挹注22分、5助攻。國王隊波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）替補貢獻最佳24分、9籃板、8助攻，巴格利（Marvin Bagley III）20分、12籃板。