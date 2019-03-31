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NBA／詹姆斯提前關機 將缺席最後六戰

2019-03-31 08:56聯合報 記者林宋以情╱即時報導

即便詹姆斯（LeBron James）曾表達仍有拚戰意願，但最終仍是球團說了算。湖人隊今宣布，為了讓詹姆斯的傷勢完全痊癒，詹姆斯將缺席最後六場例行賽，提前關機為下季做準備。

湖人隊總裁魔術強森（Magic Johnson）以及總管佩林卡（Rob Pelinka），31日在聲明中表示，在與隊醫和醫療團隊諮詢後，決定讓詹姆斯提前關機，「這個決定將可以使他的腹股溝傷勢痊癒，同時對詹姆斯和湖人的未來也是最佳決定。」

詹姆斯去年耶誕節拉傷左腹股溝，休兵達17戰，重挫一度登上東區第四的湖人隊，也粉碎紫金大軍的季後賽美夢，連續六季無緣季後賽，詹姆斯個人則中斷連續13季進季後賽、連八年闖總冠軍賽紀錄。

詹姆斯加盟湖人隊首季出賽55場，場均27.4分高居聯盟第五，另有8.5籃板、8.3助攻，單季55場是他生涯單季出賽最少紀錄。上個月他曾表示，即便球隊季後賽無望，自己並不想提前關機，「除非我受傷了，我並不想作壁上觀。」

不過日前曾協助治療詹姆斯的物理治療師茱柏特（Karen Joubert）爆料，詹姆斯傷勢應該休息半年，但他為了不讓隊友、球迷失望才提前復出，「他忍受不止的疼痛，就是不想讓湖人隊和球迷失望。」

詹姆斯湖人魔術

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