NBA／橫掃雷霆有助季後賽？金塊主帥：不會有愚蠢想法

2019-03-30 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



努力緊咬勇士隊、爭奪西區龍頭位置的金塊隊，今天在穆雷（Jamal Murray）攻下27分，約柯奇（Nikola Jokic）23分、16籃板「雙十」表現下，助隊以115：105擊敗雷霆對，完成本季四戰橫掃，賽後金塊主帥馬龍（Michael Malone）被問到兩隊可能在季後賽首輪遭遇，他表示，自己絕不會因為橫掃而認為面對雷霆是輕鬆的。

金塊今天擊敗雷霆，加上勇士在延長賽1分差敗給灰狼隊，金塊與勇士例行賽戰績又回到平手局面，以51勝24負暫時並列領先，不過勇士對金塊握有例行賽對戰優勢，因此若是最終戰績相同，金塊將排在勇士之後。

而若是金塊以西區第二名之姿晉級季後賽，目前最有可能排名在第八名的雷霆，目前雷霆與第七名的馬刺隊戰績同為44勝32負，不過馬刺取得對戰雷霆2勝1負的優勢。

談到本季例行賽橫掃雷霆後又可能在季後賽首輪交手，金塊主帥馬龍説：「我不會這樣想：『OKC是一個很輕鬆的對手，因為我們在例行賽橫掃了他們。』我不會那麼愚蠢有這樣的想法。」

落敗的雷霆以衛斯特布魯克（Russell Westbrook）27分最佳，賽後他被問到例行賽的交手結果對季後賽影響有多大時，僅淡淡的表示，「它們（例行賽對戰成績）並不重要。」