NBA／四分打遭沒收 KD、柯瑞酸裁判是場上最佳球員

2019-03-30 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



金州勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）在終場前0.5秒防守唐斯（Karl-Anthony Towns）而賠上犯規，最終勇士在延長賽以130：131不敵灰狼隊、1分飲恨。賽後杜蘭特、柯瑞（Stephen Curry），就連主帥柯爾（Steve Kerr）都對此役裁判吹判表示不滿，杜蘭特與柯瑞雖不願直言怒飆裁判，仍酸了裁判說：「裁判是本場最佳球員」。

半場打完還握有14分領先的勇士，易籃後風雲變色，仍靠著格林（Draymond Green）幫助球隊追平戰局，將比賽帶入延長賽，延長賽落後的勇士在剩下0.8秒時靠著柯瑞飆進此役第11顆三分球追平比數，不過杜蘭特隨後因防守唐斯賠上犯規，以1分飲恨，也讓金塊再度追上暫居西區並列第一。

對於最後裁判伍德（Leon Wood）的吹判，杜蘭特賽後拒絕對此吹判發表意見，他笑著說：「你們想害我被罰錢，我不想被罰錢。不過我沒有推他、拉他，也沒有阻擋，更何況當時那球已經出界了。」

而在柯瑞投進追平三分球前的一波進攻，杜蘭特原本有機會用「4分打」幫助，不過卻被裁判柯古特（Marat Kogut）認定灰狼犯規在先，因此不僅沒能獲得加罰機會，連三分球也不算。

談到這球吹判，杜蘭特僅說：「Marat他是今晚場上最佳球員，他太會吹哨了，知道對手會對我犯規，所以他剛好在我出手前就吹了犯規，他是史上最偉大裁判之一。」柯瑞也為隊友抱不平，當他被問到這是否是他經歷過最糟糕的吹判，柯瑞回答：「你們應該去問本場比賽的MVP，柯古特。」

主帥柯爾賽後也發表看法，「那就是個4分打，居然吹了提前犯規，這太讓人難以置信，在任何聯盟都應該是三分球進算加罰。我很難以接受以這樣的方式輸球，讓大家的努力都付之流水，對裁判的吹判感到失望。」不過柯爾也坦承，勇士在第三節遭遇亂流是災難，也稱讚灰狼團隊，在落後的情況下仍全力拚戰。