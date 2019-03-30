NBA／若超音速還存在 路易斯：打進季後賽沒問題

2019-03-30 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



NBA退役傳奇「高砲塔」射手路易斯（Rashard Lewis）本周造訪台灣，為國泰NBA 3x三對三籃球賽宣傳造勢，今天上午他接受專訪時，被問到如果當時的超音速隊延續到現在，戰績會是如何？他表示，當時超音速打法就是多名射手搭配一位中鋒，與現在聯盟「小球」打法很像，「若現在超音速還存在，相信打進季後賽沒問題。」

身高208公分的路易斯在NBA時期以「長人射手」聞名，與「雷槍」艾倫（Ray Allen）組成「超音速雙槍」，過去路易斯生涯單季三分球最高出手次數為2008-09球季的554次，命中220顆。

回憶昔日自己在單季命中破200顆三分球，路易斯認為在當時的情況，200這個數字是很不可思議的，不過以現在聯盟「小球」打法盛行來看，已是稀鬆平常的事情。

路易斯表示，若是現在還在NBA打球，應該可以單季投進500個三分球，「現在聯盟改變打法，大家空間都拉得很開，射程也愈來愈遠，如果自己還在聯盟打球，單季投進500顆三分球應該會是我的目標。」