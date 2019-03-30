NBA／喬治、衛少合轟52分白搭 金塊碎雷霆暫時並列龍頭

2019-03-30 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



金塊 美聯社 分享 facebook

金塊隊今天迎來近九天的第六戰，且是近七戰的第六場客場，踢館雷霆主場，靠著穆雷（Jamal Murray）攻下27分，約柯奇（Nikola Jokic）挹注「雙十」23分、16籃板，以115：105擊敗雷霆，本季四戰拿下橫掃勝利，加上勇士隊在延長賽以1分敗給灰狼，金塊與勇士並列龍頭。

金塊在賽前距離勇士僅一場勝差，力拚分區龍頭，這場的全隊命中率達五成六五，三分球命中率也有四成二四，命中14記三分球，雷霆僅有八顆，金塊助攻數30次遠勝雷霆的19次，金塊上半場在穆雷13分、約柯奇12分、12籃板領銜下，取得4分領先。

雷霆隊在第三節倒數6分鐘，葛蘭特（Jerami Grant）以三分球一度扳平戰局，但金塊回敬14：2攻勢，前三節打完取得11分超前，末節倒數3分鐘衛斯特布魯克（Russell Westbrook）連罰帶投連取6分，縮小到6分差，但金塊穆雷、米爾賽普終場前連兩記三分彈，敲響雷霆喪鐘。

前役轟31分擊敗溜馬，喬治（Paul George）原先傳出左肩痠痛出賽存疑，不過賽前球隊仍將他放入出賽名單，此役攻下25分、9籃板，「衛少」也挹注全隊最佳27分，籃板、助攻各9，無奈雷霆仍以輸球收場。