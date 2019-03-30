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NBA／路易斯快閃政大、南山 PK冠軍MVP李吟娸

2019-03-30 11:24聯合報 記者林宋以情╱即時報導

路易斯近距離與政大籃球聯盟及世新籃球聯盟球員們擊掌，讓球員直呼好興奮。圖／主辦單...
路易斯近距離與政大籃球聯盟及世新籃球聯盟球員們擊掌，讓球員直呼好興奮。圖／主辦單位提供
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NBA傳奇射手拉尚恩徳．路易斯（Rashard Lewis）昨日為國泰NBA 3x三對三籃球賽旋風來台，晚間更快閃政治大學與南山高中，與剛奪下107學年度HBL冠軍南山女籃以及政大雄鷹男籃隊及交流，也不藏私地與兩隊分享NBA等級籃球技巧。

路易斯抵達政治大學後，由政大雄鷹球員導覽參觀健身房，接著前往政大體育館，觀看由政大籃球聯盟出戰世新籃球聯盟的表演賽，並為最火熱的國泰NBA3x三對三賽事宣傳。

難得能跟NBA球星近距離接觸，政大體育館擠進大批球迷，路易斯更在中場時間與政大雄鷹球員陳郁仁、政大籃球聯盟代表王韻豪以及世新籃球聯盟代表洪子量進行三分球大賽，路易斯以14分技壓陳郁仁、王韻豪、洪子量的12、11、12分。

路易斯毫不藏私地分享投籃秘訣，建議年輕球員們投籃時手部延伸要做完整，讓球的拋物線更漂亮，活動結束後路易斯還跟現場球迷進行大合照，並頒發簽名球給政大籃球聯盟，球迷們陷入瘋狂。

造訪完政治大學後，路易斯再趕到南山高中，「亂入」南山女籃練球，路易斯還和HBL新科MVP李吟娸在外線互別苗頭。見到NBA球星造訪，剛拿到107學年度HBL冠軍的南山女籃，跟他玩起「Trick Shot」，路易斯也不負眾望，用背後拋投在終場破網，讓現場女籃球員嗨翻天。

李吟琪表示，這是她首次親眼看到NBA球星，很緊張也很興奮；南山女籃教練李陸臻說，很感謝有機會跟NBA球星互動，相信路易斯的出現，能激勵到充滿潛力的球員們。

路易斯造訪HBL女籃新科冠軍南山高中，擔任一日客座教練，並親身下場與女籃隊員們互...
路易斯造訪HBL女籃新科冠軍南山高中，擔任一日客座教練，並親身下場與女籃隊員們互動，大秀灌籃美技。圖／主辦單位提供
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政大體育館擠進大批球迷，路易斯親民的與球迷大玩自拍，展現親和力。圖／主辦單位提供
政大體育館擠進大批球迷，路易斯親民的與球迷大玩自拍，展現親和力。圖／主辦單位提供
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路易斯與HBL新科MVP李吟娸PK外線，李吟娸有備而來。圖／主辦單位提供
路易斯與HBL新科MVP李吟娸PK外線，李吟娸有備而來。圖／主辦單位提供
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