NBA／厄文0.5秒上籃準絕殺 綠衫軍險勝溜馬

2019-03-30 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



綠衫軍明星控衛厄文（Kyrie Irving），30日迎戰溜馬隊再度當英雄。儘管球隊浪費上半場的13分領先，但厄文在最後0.5秒切入挑籃放進致勝兩分，個人全場獨轟30分、5助攻，終場率綠衫軍以114：112險勝溜馬，取得對戰溜馬兩勝一負優勢。

東區四、五名塞爾蒂克與溜馬，都已晉級季後賽，但30日在本季第三度交手攸關季後賽主場優勢，雙方激烈廝殺到最後一秒才分勝負。面對近六場輸掉五場的，前役擊敗騎士終止四連敗的綠衫軍，首節就取得13分領先，不過二、三節遭溜馬隊鯨吞蠶食，前三節結束反倒被溜馬超前兩分。

末節來到倒數六分半，綠衫軍重整旗鼓，在海瓦德（Gordon Hayward）、厄文、布朗（Jaylen Brown）攜手之下，回敬16：8攻勢，且自從98：99後連趕6分要回領先，溜馬隊隨後三度扳平戰局，關鍵時刻厄文挺身而出，在倒數四分鐘內綠衫軍所得的9分，有6分由他包辦。

終場前1分19秒，溜馬楊恩（Thaddeus Young）空中接力第三度扳平戰局，雙方隨後進攻都失手，倒數10.2秒綠衫軍持有最後一擊機會，厄文倒數5秒三分線接到傳球，假動作後晃掉兩名防守者，右側切入挑戰籃框，0.5秒放進致勝兩分，幫助綠衫軍守住勝利。

綠衫軍此役六人得分上雙，霍福特（Al Horford）19分、7籃板，拜恩斯（Aron Baynes）攻下「雙十」13分、13籃板，溜馬隊波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）全隊最佳27分，透納（Myles Turner）繳雙十15分、11籃板。