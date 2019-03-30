NBA／負面肢體語言過多 詹姆斯曾被要求改善

2019-03-30 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



湖人戰績不理想，連詹姆斯表情也被檢討。 美聯社 分享 facebook 「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）本季將中止連續13季進季後賽紀錄，同時連八季闖總冠軍賽紀錄也將中斷。據了解，詹姆斯的負面肢體語言曾在二月時被隊友檢討，儘管詹姆斯隨後有明顯改善，但沒能改變本季湖人的命運，連續第六季未能闖進季後賽。

據ESPN報導，湖人隊在二月底敗給少了戴維斯（Anthony Davis）的鵜鶘隊後，曾由老將朗多（Rajon Rondo）策畫僅有球員的會議，以便讓隊友間更了解彼此，該會議球員們也開誠布公，表達各種看法，其中針對詹姆斯的部份討論最多。

麥克曼納明（Dave McMenamin）表示，當時席間不少人討論詹姆斯反覆無常的肢體語言，包括垂肩駝背、斜視等動作，而詹皇也有所回應，表示會減少自己過去一直以來的斜視等習慣動作。

詹姆斯不僅口頭承諾，隔天對灰熊的肢體語言明顯改善，增加跟隊友間的肢體互動，當球隊聚集討論時搭背，場上防守也出聲，且更多眼神接觸，然而湖人隊該役仍舊敗給灰熊，知情人士表示，儘管會議的結果是正面的，「但並不代表球隊能夠因此展開連勝。」接下來的12場比賽更僅拿下兩勝。

儘管無緣季後賽，不過詹姆斯仍承諾，未來絕對會帶領湖人重返季後賽，湖人隊是否能夠找回昔日榮光，只能待下季分曉。