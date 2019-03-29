NBA／字母哥扭傷休兵？公鹿主帥：視身體狀況決定

2019-03-29 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



東區排名第一的公鹿隊今天在主場以128：118擊敗快艇隊，以東區頭號種子前進季後賽機會更加濃厚，不過主將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）此役第四節落地不慎又出現受傷狀況，賽後公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）表示，會看安戴托昆波今晚後的感覺如何，再決定他休息還是繼續上場。

先前就曾因踝傷於上周缺席2場比賽的安戴托昆波，今天又在第四節還剩7分46秒時踩到天普（Garrett Temple）的腳扭傷右腳，倒地後不久後起身，卻一跛一跛的退場，之後也未再回到球場上。

賽後安戴托昆波表示，「我會盡快努力恢復，讓自己的腳踝更健康、強壯，努力找回自己的能力。這個過程不會容易，當你扭傷腳踝，之後的兩三場比賽又踩到別人的腳，但我不想缺席比賽，所以我必須要克服傷病，盡快找回自己全部的能力。」

安戴托昆波認為，身為球員就是必須努力做好自己的工作，為比賽作好準備，身體狀況允許的情況下一定會上場比賽，「我不喜歡缺席比賽，但我也不會勉強的。」

公鹿總教練布丹霍澤則說：「我們當然都希望他（安戴托昆波）能保持健康，我們會再看一下他身體的感覺如何，然後再做下一步的打算。」看到子弟兵在賽場上受傷，布丹霍澤坦言感覺當然不舒服，並希望球員傷勢不嚴重，「每當我們的球員受傷時，我都會緊張，不僅是Giannis，我關心球隊中每一位球員的健康。」