寶島夢想家季後賽第一戰 彰化主場將開打
彰化寶島夢想家征戰東南亞職業聯盟（ABL），晉級季後賽，彰化縣長王惠美與彰化縣議長謝典霖今天為選手授旗加油，歷史性的季後賽第一戰，將於3月31日在彰化主場開打，民眾可到彰化縣立體育館觀賞，為選手加油打氣。
王惠美表示，寶島夢想家以例行賽第一名成功挺進東南亞職業籃球聯賽季後賽，從第一個賽季聯盟墊底的1勝19敗戰績到今年的19勝7敗，非常不容易，寶島夢想家進駐彰化後更帶動另一波彰化籃球運動風潮，也會吸引球迷到彰化觀戰，並且在彰化消費，彰化縣有許多風景名勝，歡迎大家來看比賽之餘，也能來欣賞彰化之美。
謝典霖說，夢想家率先走出東南亞這條路，也是一個國際化的歷程，在主場的經營非常成功，夢想家能落腳在彰化，帶給城市一個新的感動、新的元素，他非常高興也是其中一個參與者，籃球運動是他從小熱愛，現在也熱愛，未來也會熱愛這個運動，支持這個運動，彰化縣作為主場也會積極配合球隊行銷，支援他們讓他們好好發揮。
寶島夢想家董事長張承中表示，非常感謝縣政府及縣議會的支持，去年達成3600人進場，不只彰化的鄉親，還有全國各地的球迷朋友湧進彰化，成功把彰化透過寶島夢想家行銷到東南亞世界各國，雖然球隊從去年的19敗到今年的19勝，但馬上就要面對成軍第一次的季後賽，比賽雖然艱困，但是夢想家一定會盡全力把每一場比賽打好。
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