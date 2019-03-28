寶島夢想家季後賽第一戰 彰化主場將開打

2019-03-28 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化寶島夢想家征戰東南亞職業聯盟（ABL），晉級季後賽，彰化縣長王惠美與彰化縣議長謝典霖今天為選手授旗加油，歷史性的季後賽第一戰，將於3月31日在彰化主場開打，民眾可到彰化縣立體育館觀賞，為選手加油打氣。

王惠美表示，寶島夢想家以例行賽第一名成功挺進東南亞職業籃球聯賽季後賽，從第一個賽季聯盟墊底的1勝19敗戰績到今年的19勝7敗，非常不容易，寶島夢想家進駐彰化後更帶動另一波彰化籃球運動風潮，也會吸引球迷到彰化觀戰，並且在彰化消費，彰化縣有許多風景名勝，歡迎大家來看比賽之餘，也能來欣賞彰化之美。

謝典霖說，夢想家率先走出東南亞這條路，也是一個國際化的歷程，在主場的經營非常成功，夢想家能落腳在彰化，帶給城市一個新的感動、新的元素，他非常高興也是其中一個參與者，籃球運動是他從小熱愛，現在也熱愛，未來也會熱愛這個運動，支持這個運動，彰化縣作為主場也會積極配合球隊行銷，支援他們讓他們好好發揮。