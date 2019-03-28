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NBA／今日戰績表 拓荒者為諾基奇而戰輕取公牛

2019-03-28 15:20聯合新聞網 整理

NBA今日戰績表

拓荒者 118:98 公牛

溜馬 99:107 雷霆

勇士 118:103 灰熊

巫師 124:121 太陽

湖人 100:115 爵士

失去長人諾基奇首戰，拓荒者依舊靠團隊戰力輕取公牛。 美聯社
失去長人諾基奇首戰，拓荒者依舊靠團隊戰力輕取公牛。 美聯社
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NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 魔術 vs. 活塞

07:00 籃網 vs. 76人

07:00 獨行俠 vs. 熱火

07:30 暴龍 vs. 尼克(Eleven Sports1)

08:00 國王 vs. 鵜鶘

08:00 金塊 vs. 火箭(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:00 快艇 vs. 公鹿

08:30 騎士 vs. 馬刺

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