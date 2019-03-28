卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

做為新世代長人中鋒的高標規格，卡珍斯的主宰能力當無疑問。上一季他因為阿基里斯腱斷裂而缺席34場比賽，承認自己在季後自由球員市場成了乏人問津的冷門股，讓他心裡十分受傷，最後只有勇士給了他機會。本季他在一月正式復出之後，不僅比賽數據說明了他的全能身手仍在，卡珍斯的打球心態更是積極，他想要證明別隊看走眼的熱切心理，也讓他成為一頭極待復仇的猛獅。然而，身心狀態都十分火熱的卡珍斯，對於勇士接下來的季後賽之路也同樣投下了不穩定的變數，使用不當的結果，可能會對勇士的三連霸形成阻力。

先來看看他的個人數據。本季打了23場比賽全數先發，場均15.9分、籃板7.9個、阻攻1.5次、甚至助攻也有3.6次。相比生涯的平均數字21.3分、10.9籃板、1.2阻攻、3.2助攻，或是上季在鵜鶘的25.2分、12.9籃板、1.6阻攻及5.4助攻的高標數據，本季的卡珍斯也許還不到百分之百的威攝江湖，但其餘威仍在。而本季勇士有卡珍斯在場，戰績是17勝6敗，勝率7成39也高於本季至今的6成85。

卡珍斯在休息了大半季之後，在勇士復出後的表現明顯還未恢復正常的水準，而且近期又有幾場比賽因傷缺陣。 美聯社 分享 facebook

卡珍斯從季前加盟勇士以來，外界一直將他視為勇士取得隊史首度三連霸的重要拼圖，不過，持平而論，勇士原本對卡珍斯的定位其實是賭一把：納他入隊就是一種「買保險」的嘗試性投資。無論卡珍斯是傷勢復元不如預期，本季來不及上場，或是傷癒復出但身手不再，勇士既有的實力都已有爭冠的本錢。說來吊詭的是，本季卡珍斯這張「保單」一旦兌現，對勇士的季後賽來說並不見得全數是獲利，因為這一季的勇士原本就並不一定要靠他才能奪冠，現在反而更有可能會因為他成功復出，並且打出強勢的存在感，而讓勇士得要在季後賽時處理更多的不同狀況。

一、卡珍斯的排擠效應

籃球場上的五人組合，從來就不是「四加一就一定等於五」的狀況，而球隊陣容加入一個人，也不見得都是往上加分的單線性模式。卡珍斯是可以控球推進，持球快攻的全能長人，這個角色在勇士過去多半是由格林扮演，但卡珍斯的身材更高，更壯，甚至脾氣更不好。若是這全明星的五人先發都在場上，將形成每一個人都有單打、投三分、傳球組織及快攻推進的能力。聽起來很美好，但做起來實在很有風險，一切可能變成沒有攻擊焦點。任何一個人都可以接管戰局，但任何一人沒能發揮合作效能，反而會形成連鎖性的排擠效應。

勇士排出全明星5人先發雖然聲勢浩大，但在戰術執行上卻出現擠壓效應。 美聯社 分享 facebook

勇士四星合作的第一年，季後統計數字顯示勇士當季場上最高效的組合確實就是柯瑞、杜蘭特、格林及湯普森這四人的合作。到了第二年，總教練柯爾在季後賽正式將伊古達拉加入這四人，而排出的「死亡五小」先發陣式，這也被視為是勇士奪冠的重要關鍵組合之一，然而這一切的磨合需要時間。卡珍斯在今年一月正式投入勇士比賽，歷經過蜜月期之後，除了開始出現需要休息的小傷之外，每一場比賽都先發的他，也曾經在比賽最後的決勝階段坐壁上觀。教練團在求勝的壓力下，可能被迫把相對不熟悉的卡珍斯放在板凳上。這一季的勇士起伏如此之大，其中的一個原因在於球星戰力不再均衡。先發的每一個人都是獨當一面的大球星，即使對外一致說能夠合作，願意為勝利而犧牲，但卡珍斯在四月季後賽開打前能否順利磨合完成是一個問題，在季後賽的關鍵時刻能否與其他四名先發產生最佳效能也將是疑問。

二、卡珍斯的情緒壓力

卡珍斯是個真性情的球員， 打球很容易衝動，在場上常會出現意想不到的狀況，之前也經常因此吞下技術犯規。這一季來到勇士，即使經歷大傷之後而沈潛許多，但他有話直說的性格依舊不改。最近他接受美國雅虎記者專訪時，指出一直以來有許多球迷對他做出了種族歧視的不當言論攻擊。在悍衛自己及種族平等的立場上，勇於發聲的卡珍斯做得很對，不過在爭冠的過程中，個人發言在媒體上引起的巨大波瀾卻有可能會產生反作用力，對休息室氣氛也會產生影響。

本季有一次卡珍斯在比賽中把黃蜂球員蘭柏的鞋丟進觀眾席，當時立刻被裁判吹判技術犯規。他在賽後受訪時也很諷刺地說，他下次不會再去撿鞋子，就直接踩上去然後「扭傷腳，弄斷阿基里斯腱」。後來聯盟撤銷了這個吹判，但從這次判決就可以看出裁判因為卡珍斯過去的犯規史而採取了更嚴格的吹判標準，而卡珍斯在場內外的反應更是毫不相讓。這種說話直率的大砲性格，在勇士已經有了一個格林。看一下本季技術犯規榜上，衛斯布魯克以16次排第一之外，前十名裡就有兩名勇士的球員，分別是格林的14次和杜蘭特的12次。卡珍斯的7次看似還好，但他是今年一月才回歸，打了23場比賽就拿下7次是累積速度最快的球員，也讓他的場均T數排在第一。勇士先前已經發生過格林和杜蘭特不和的內部風暴，卡珍斯的情緒化和難以預測，在季後賽高張力的壓力鍋之中，也將會有無法控制的炸鍋風險。

卡珍斯(左)的技術犯規累積速度實在是相當驚人，在壓力之下難保不會出現與格林同樣的情緒性反應，進而影響團隊合作。 美聯社 分享 facebook

除了情緒控制之外，另一種心理壓力則是爭冠所需的平衡心態。卡珍斯是目前勇士陣容中唯一沒拿過冠軍的全明星球員，今年更將是他職業生涯九年來第一次打進季後賽。這樣的心理背景讓他更有衝勁，對勇士來說雖然是往上推進的動力，但也可能是內爆的走火。在過去四年三度奪冠的勇士陣中，該如何平衡球員們在「奪冠熱切」和「爭冠疲乏」這兩端之間的拉扯，本就是球隊爭勝動力的重要心理關鍵。和卡珍斯相比，其他擁有奪冠經驗的隊友比較懂得如何應對爭冠的壓力，若是卡珍斯不能保持平常心，對於衛冕軍來說將是一個問題。

三、卡珍斯的缺賽風險

卡珍斯在季後賽不上場的三大可能原因，就是受傷、禁賽和教練團戰術性的棄用。如果勇士習慣有了卡珍斯在陣才能贏球的模式，一旦他在季後賽出現傷病或是禁賽問題，對於勇士的調度就有影響，只是這一點目前看來不太可能，反而是卡珍斯可能因為功能性不合，而在季後賽成了可有可無的雞肋，甚至反過來壓迫了教練團在關鍵時刻的用人決策，明明該把他放在板凳上，但考量到他的個性和心情，教練團卻不敢真的這麼做。這種另類的缺賽風險和壓力，對於球隊的決勝期表現和內部氣氛也會有影響。

最近老中鋒伯加特重回勇士陣容，也可能會對卡珍斯的缺賽風險產生連帶的影響。本季前半段，伯加特回到祖國澳洲打球還拿下MVP，狀況維持在高檔，而他的身手在融入目前的勇士陣容時，幾乎可說是無縫接軌。他少持球，多策應，強調單擋、卡位及籃板保護的打法，對於球隊的系統性輪轉及半場跑動攻擊很有幫助，也是過去勇士球迷最熟悉的打法。近年來，勇士在群星匯聚的趨勢下犧牲了板凳的深度和多樣性，有了伯加特回鍋，讓勇士在中鋒位置上的深度有了大幅的改善，對於勇士的季後賽將是利多。

勇士為了保險起見，還特地找回老將伯加特，在季後賽將會更有勝負。 美聯社 分享 facebook

伯加特的回歸，理論上對於分散卡珍斯的缺賽風險會有正面的助益。雖然伯加特自己本身也有容易受傷的玻璃人問題，現在又加上年紀更大（34歲），他的傷勢風險也同樣難以預期。然而伯加特的出現，卻讓卡珍斯更有可能在關鍵場合被棄用。過去勇士讓伯加特先發，在決勝時刻則調上伊古達拉的調度，到了季後賽很可能會發生在卡珍斯身上。

勇士總教練柯爾就曾說過，自己在場上的戰術及調度決定難免會讓卡珍斯沮喪，考量到他才剛從大傷中復原，又在去年自由球員市場心理受挫，加上他對於贏球也是充滿渴望，這一切對好勝心極強的卡珍斯來說並不容易。柯爾也向卡珍斯喊話，說教練團會持續協助他融入和進步，而他也必須幫助自己前進。

總之，卡珍斯的全能身手對勇士來說是把雙面利刃，用得好，效果不得了，一出錯，殺傷力更是了不得。接下來勇士在季後賽之旅中的各種戰術及陣容調整，該怎麼使用健康的卡珍斯來幫助球隊贏球，將是柯爾及教練團的頭痛問題之一。