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NBA／「超級第六人」威廉斯表現亮眼 快艇站穩季後賽

2019-03-27 14:58世界日報 編譯組／綜合報導

威廉斯。 路透
威廉斯。 路透
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快艇隊25日在客場以124比113擊敗紐約尼克隊，而「超級第六人」威廉斯（Lou Williams）穩定發揮，奪下29分、七助攻，板凳席上的超級表現，帶領球隊站穩季後賽。

這位32歲的球員對自己的訓練，也是年輕隊友們效法對象。許多NBA球員都能應付嚴格的賽季與身體素質，而威廉斯過去在夏季休賽期間主要在亞特蘭大附近進行自主訓練，也打籃球，只有在這兩年，他才會在賽季中進行重量訓練。

威廉斯說，他是老派人士，用最傳統的方式訓練。他聘任私人廚師，吃對食物，休賽期間他與一位值得信賴的健身教練一起工作，他持續打籃球，保持雙腿與比賽的感覺。

這樣的訓練直到近兩年，重量教練Shapiro提議，威廉斯在常規賽中補充重量訓練，延長職業生命，威廉斯開始嘗試。上個賽季他每周兩次在比賽前90分鐘進行重量運動，加強下半身與臀部、腳踝與膝蓋，而目前看來這是有效的。

2017年進入快艇隊後，同年威廉斯以替補球員身分出場39分鐘，得到35分，七個籃板與三助攻，成為快艇史上近十年來第三位在替補情況出場，得到至少35分球員。

去年1月，威廉斯迎戰金州勇士隊更打出生涯代表作，狂轟50分和七助攻。全場27投16中，三分球16中八。他已成為西部聯盟無法缺少的得分後衛，今年他均場26分鐘，平均得到20.3分，提升快艇得分率，帶領快艇站穩季後賽，並更接近NBA職業生涯第三次頂級替補球員的榮譽。威廉斯創造另一個令人矚目的耐力和生產力。

快艇隊後衛貝弗利（Patrick Beverley）說：「我在休士頓與哈登（James Harden）這樣的隊友一起打球，而提到哈登、波特蘭Damian Lillard這樣的超級球員，必須把威廉斯放在一起。」

威廉斯2005年第二輪選秀進入費城76人隊至2012年，2012年至2014年進入亞特蘭大，之後轉入多倫多暴龍隊，2015年至2017年加入湖人隊，2017年至休士頓火箭隊，隨後又被交易至快艇隊至今。

而進入NBA後，他一度不確定自己矮小的身材適不適合擔任後衛，直到他從明星後衛艾佛森(Allen Iverson)那得到靈感，進而效法。

威廉斯曾靠口才化解搶劫 還與槍手用餐

快艇隊最佳第六人威廉斯（Lou Williams）不僅籃球功夫了得，還曾運用智慧與口才，成功說服企圖搶劫他的槍手，威廉斯最終與槍手一起用餐，以驚人轉折結束搶案。

快艇隊25日大勝尼克隊，威廉斯拿下29分七助攻，ESPN主播在推特上，分享這位最佳得分手的小故事。

故事發生在2011年平安夜，當時還在費城76人隊的威廉斯，開車前往費城的路上，一名槍手敲開威廉斯座車窗戶，用槍指著他的頭企圖搶劫。

根據兩年前威廉斯對該事件接受訪問時的內容，他說：「當時我的秘書跟我在一起，我們在車上，這名槍手拿槍透過車窗指著我，我將車窗搖下」。

威廉斯說，槍手要他下車，兩人四目相交，槍手認出了他並說：「該死的威廉斯，我無法對你下手。」下一秒該名男子說：「你對社區有很多貢獻，我不能這樣對你。」

威廉斯說：「由於當時外面很冷，我們想給他外套與毛衣。槍手說，他剛從監獄出來，他很餓，他有的只有一把手槍。」威廉斯聽到這跟該搶匪說，「附近有家麥當勞，我會買任何你想吃的東西給你吃」，隨後他邀請槍手入車，兩人並在麥當勞進行一番談話。

這件搶案有了驚人的結果，威廉斯說服了該男子不要搶劫他，他也不會公布該男子的身分。

威廉斯快艇NBA

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