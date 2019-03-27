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NBA／鵜鶘無緣季後賽 哈勒戴進廠維修

2019-03-27 09:26聯合報 記者曾思儒╱即時報導

鵜鶘明星後衛哈勒戴動刀提前報銷。 路透
鵜鶘明星後衛哈勒戴動刀提前報銷。 路透
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提前退出季後賽行列的鵜鶘隊今天宣布，明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday）今天在費城動刀修復核心肌肉，賽季提前結束。

鵜鶘球團表示，哈勒戴在費城接受手術，手術由運動型疝氣專家醫師邁爾（William Meyers）操刀，基本上要六周才能恢復，代表哈勒戴的最佳球季已經告終。

本季剛好是哈勒戴進入NBA的第十個球季，場均21.2分、1.6抄截都是生涯最佳，另有5籃板和7.7助攻貢獻，但過去8場比賽他就因腹部不適缺陣；鵜鶘目前31勝44敗戰績在西區名列12，哈勒戴缺陣不影響球隊無緣季後賽結果，動刀也是提前為下季準備。

鵜鶘Jrue Holiday

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