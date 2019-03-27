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NBA／左腿骨折動刀 諾基奇復出沒有時程表

2019-03-27 08:58聯合報 記者曾思儒╱即時報導

拓荒者隊中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）昨天出戰籃網隊發生左腿骨折意外，球隊今天宣布，諾基奇今天已進行手術，將全力投入復建，不過復出還沒有時間表。

昨天的意外發生在第二度延長賽的2分22秒，他爭奪籃板落地時倒在籃下，小腿呈現明顯不規則彎曲，畫面怵目驚心，拓荒者當家後衛里拉德（Damian Lillard）賽後形容那一幕讓他胃部翻騰，「當我走過去時，看到每個人都轉身，很快離開，然後我看到他的腿，你真的很恨他發生這樣的事。」

儘管拓荒者最終以148：144擊敗籃網，休息室也因諾基奇的意外一片死寂，主帥史達茲（Terry Stotts）表示球隊完全沒有慶祝勝利，從尼克隊轉戰拓荒者的中鋒康特（Enes Kanter）也透露，大家都很沉默，「沒人真的說了些什麼。」

戰績46勝27敗的拓荒者目前排西區第4位，季後賽門票已經到手，但主戰後衛麥凱倫（CJ McCollum）才因膝傷連續缺陣3場，接續拓荒者的客場4連戰確定不會隨隊，現在場均有15.6分、10.4籃板和3.2抄截的諾基奇賽季又提前報銷，成季後賽利空。

24歲的諾基奇本季得分、籃板和抄截都寫生涯新高，遭逢嚴重意外後許多球星都送上祝福；他的位置預計會由康特和柯林斯（Zach Collins）頂上。

拓荒者籃網

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