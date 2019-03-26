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NBA／執教湖人聯手詹姆斯？ 基德：不會拒絕

2019-03-26 16:59聯合報 記者林宋以情╱即時報導

基德(中)。 美聯社
基德(中)。 美聯社
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前密爾瓦基公鹿隊教頭、名人堂球星基德（Jason Kidd），近日出現在洛杉磯湖人隊下一任主帥考量人選名單，被問及有沒有意願與詹姆斯（ LeBron James）攜手打天下，基德大方表示，自己很樂意再執教，若披紫金戰袍機會到來很難拒絕。

湖人隊無緣季後賽華頓（Luke Walton）帥位岌岌可危，傳出基德就是教頭接班人選之一，基德也相當樂意，表示自己願意執教任何一個層級的球隊，很高興自己出現在名單當中，感覺備受肯定。

基德表示，本季湖人隊深陷傷兵陰霾，華頓已經做的很好，對於自己能否再續執教生涯並不強求，目前會就靜候球季結束，等待良機。

基德對湖人球團也有高度評價，表示無論是執教或者球員身分為湖人效力，目標就是追逐總冠軍，「不僅是NBA，也全世界最有歷史定位的球團。如果有機會能披上紫金戰袍，你很難拒絕。」

除了湖人隊的輝煌歷史，詹姆斯無非是一大誘因，基德認為詹姆斯的加入也為這群年輕球員注入能量，但一切仍需要時間，若能執教最偉大的球員詹姆斯，他會毫無疑問接下掌兵符的挑戰。

「當你和最偉大的球員合作，他能夠讓你變得更好。」基德過去曾執教過安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），「能夠執教頂尖菁英是我的榮幸，希望未來我還有機會與其他明星球員合作。」

湖人詹姆斯Luke Walton

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