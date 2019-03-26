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NBA／諾基奇嚴重骨折 里拉德：讓我想到喬治

2019-03-26 15:57聯合報 記者林宋以情╱即時報導

拓荒者隊26日擊敗籃網隊卻少了勝利喜悅，陣中先發主力中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），左小腿嚴重骨折，確定球季報銷，里拉德（Damian Lillard）表示，諾基奇的傷勢令他想起保羅（ Paul George）五年前的嚴重傷勢，令人十分不忍。

拓荒者此役歷經兩度延長賽，148：144驚險擊敗籃網，確定收下季後賽門票，損失一員大將。諾基奇二度延長賽倒數兩分鐘，依次爭奪籃板落地時左小腿嚴重骨折，被擔架抬出場外，隨即送往醫院治療，據了解機接受手術治療，也確定本季報銷，痛失諾基奇讓隊友贏球卻神情落寞。

里拉德表示，感覺得出來諾基奇試著把球點進，但下一秒卻看到他倒地，一度以為諾基奇被擊中臉或某處，「當我走近一看才發現大家都別過臉，我才發現他的腳。」

諾基奇傷勢也讓里拉德想起，五年前喬治在美國隊訓練營受到類似傷勢，當時里拉德也在場，「我當下就這麼覺得。你痛恨這種事發生在諾基奇身上」

柯林斯（Zach Collins）表示感覺就像輸球一樣。康特（ Enes Kanter）也坦言心痛，但相信諾基奇一定能康復重返賽場，「非常難過，看到你的兄弟倒在場上，我能做的只是回家為他禱告，這遠比籃球還要重要。」

里拉德籃網拓荒者

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