NBA／膝傷痊癒場邊坐 KP：穿西裝最難熬

2019-03-25 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



波爾辛吉斯(左)表示，養傷最痛苦的並非復健，而是在場邊看隊友比賽，自己卻只能穿西裝作壁上觀。 美聯社 分享 facebook

獨行俠隊球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）去年2月左膝前十字韌帶斷裂，儘管已經痊癒，不過要看他與唐西奇的歐洲連線得等到下個球季。波爾辛吉斯表示，最痛苦的並非復健，而是在場邊看隊友比賽，自己卻只能穿西裝作壁上觀。

尼克隊季中交易截止前將波爾辛吉斯送到獨行俠，他目前膝蓋傷勢已經痊癒，且全程參與球隊訓練，但基於與醫療團隊以及親哥哥兼經紀人賈尼斯（Janis Porzingis）的承諾和建議，本季確定不會出賽。

對波爾辛吉斯而言最難熬的，就是在比賽日起床，想到跟球隊完成賽前練投後，不同於隊友披上球衣，自己卻得穿起西裝，「我的天，那是最難熬的部分。我心中簡直吶喊著『我不想再穿西裝了。』我痛恨西裝，並非真的痛恨西裝，而是痛恨在比賽日穿上它。」

波爾辛吉斯表示，自己身心都已經痊癒，且身體狀態還提升一個檔次，遠比受傷前更加有力量，且更具爆發力。但最詭異之處就是明明狀態足以出賽，卻只能作壁上觀。

「我試著投入其中，盡我所能幫助球隊，但這還是非常難熬，遠遠超出我所預期。」波爾辛吉斯3月13日首度參與獨行俠五對五全場練習，即便心中亟欲復出，但知道自己時候未到。

「我不會太過心急，雖然我很想要比賽。」波爾辛吉斯表示，術後三個月他就自認狀態足以回到場上，「想回到場上的念頭沒有消失過，但我很自豪自己仍耐著性子，慢下步調等待膝傷痊癒。今夏我也會持續訓練，強化我的關節、膝蓋和身體素質。」