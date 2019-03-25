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NBA／20年來第二遠絕殺 黃蜂蘭姆：棒透了

2019-03-25 15:29聯合報 記者林宋以情╱即時報導

黃蜂蘭姆對暴龍隊完成半場外的「Logo shot」絕殺！ 美聯社
黃蜂蘭姆對暴龍隊完成半場外的「Logo shot」絕殺！ 美聯社
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黃蜂隊蘭姆（Jeremy Lamb）今日對暴龍隊完成半場外的「Logo shot」絕殺，助球隊115：114扳倒暴龍隊，這球也成為NBA近20年史上第二遠的絕殺球，賽後他興喜若狂，表示能夠替球隊以絕殺方式贏球，感覺棒透了。

暴龍隊倒數45.3秒藉著雷納德（Kawhi Leonard）跳投取得兩分領先，黃蜂隊掌握終場前3.1秒，蘭姆接到球後一度被點掉，但他在蜂鳴器響起前掌握球，中場線後一大步出手，球打板破網，自己神氣地高舉雙手，隨後隊友將他包圍慶賀，留下錯愕的暴龍球員。

這是聯盟近20年來第二遠絕殺球，僅次於2010年12月29日，伊凡斯（Tyreke Evans）對灰熊隊創下的49呎（約16.33公尺）距離。

「這感覺太棒了。」蘭姆興喜若狂，表示球隊整場比賽艱辛拚戰，每個人上場都竭盡所能為球隊貢獻，「能夠贏得比賽感覺棒透了，尤其以絕殺方式畫下句點更難得。」

防守蘭姆的席亞康（Pascal Siakam）也只能兩手一攤，「他完成了高難度的進球，我不知道還能怎麼防守。這就是三月瘋吧。」

拿下15分、13助攻的華克（Kemba Walker）說，「我想籃球之神今天站在我們這邊，這是顆不可思議的進球。」

暴龍黃蜂Jeremy Lamb

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