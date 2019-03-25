NBA／曾被視為新狼王 低位單打王傑佛森退役

2019-03-25 12:17 台灣醒報 台北報導



過去被稱為「新狼王」的傑佛森宣佈從NBA退休，未來將延續對籃球熱情，簽約Big3聯盟。 歐新社 分享 facebook

NBA昔日內線好手傑佛森宣佈退役！在後KG時代被交易至灰狼時，傑佛森就以強勢的內線單打技巧聞名，更被視為灰狼建隊基石，被球迷封為「新狼王」。但隨著年紀增長，他快速退化，去年浪跡中國聯賽後又被裁掉，讓這位34歲老將終不再戀棧，25日宣佈從NBA退役；但他強調會去打以NBA退役球星為主的Big3聯賽，球迷仍能透過比賽回味他過往的身手。

低位單打腳步聞名

根據《BleacherReport網》報導，過往的禁區悍將傑佛森25日宣佈從NBA退休，34歲的他將告別15年的NBA生涯，細數這名悍將的歷程，雖然從未入選過明星賽，卻以精湛的低位單打腳步，聞名聯盟；但隨著年齡增長，傑佛森的打法讓身體不堪負荷，在失去內線制裁力後，他連中國超級聯賽（CBA）都混不下去，水準快速下滑。

雖然生涯未留下驚人數據，當年選秀時也不如同梯的雙塔「魔獸」霍華德與歐卡佛一樣被看好，但傑佛森卻很快吸引球迷的目光。當年他藉「前狼王」賈奈特交易案被送到灰狼，獲得大量機會而快速成長，傑佛森憑藉著優異的身體素質與單打腳步，一度被灰狼視為重建核心，更因交易時機與賈奈特錯身而過，球迷便封他為「新狼王」，期許他能帶領球隊成為一級強隊。

繼續享受籃球生涯

傑佛森長年保持著穩定數據，卻始終不是適合的建隊核心，隨後他短暫待過數支球隊，也曾當過華裔好手林書豪的隊友，表現可圈可點。但年事增長後，傑佛森狀態急遽退化，最終只能離開NBA的頂級戰場。

傑佛森曾說過，不想只是當一個分享經驗的老將，更想親自上場，延續籃球生涯，因此發現自己無力再戰時，選擇退役是他更傾向的選擇。不過，球迷也無需太擔心不能再看到傑佛森打球，據《Fansided網》報導，傑佛森答應簽約Big3聯盟，將與一票前NBA球員繼續享受熱愛的籃球生涯。

總計傑佛森的NBA生涯數據，場均出賽28.7分鐘，能攻下15.7分、8.4籃板及1.2次阻攻，可說是NBA裡沉穩的代表人物。

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