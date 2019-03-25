親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
UBA決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
朗神傳奇退休
籃球
JHBL
綜合
路跑

面對假新聞紅色統戰，台灣如何守住民主？

蔡英文拚外交喊話韓國瑜 請告訴中國「停止打壓台灣」

運動筆記新竹ZEPRO RUN 超熱鬧！！！我很胖，但是~我能跑馬!
健行筆記【裝備談】什麼時候需要攻頂包？來聊聊攻頂包的用途！【新聞】連外國人都驚艷！淡蘭古道再獲好評
NBA今日最佳灌籃- Giannis Antetokounmpo (3月25日)賽事精華- 黃蜂 vs. 暴龍 (3月25日)

NBA／曾被視為新狼王 低位單打王傑佛森退役

2019-03-25 12:17台灣醒報 台北報導

過去被稱為「新狼王」的傑佛森宣佈從NBA退休，未來將延續對籃球熱情，簽約Big3...
過去被稱為「新狼王」的傑佛森宣佈從NBA退休，未來將延續對籃球熱情，簽約Big3聯盟。 歐新社
分享

NBA昔日內線好手傑佛森宣佈退役！在後KG時代被交易至灰狼時，傑佛森就以強勢的內線單打技巧聞名，更被視為灰狼建隊基石，被球迷封為「新狼王」。但隨著年紀增長，他快速退化，去年浪跡中國聯賽後又被裁掉，讓這位34歲老將終不再戀棧，25日宣佈從NBA退役；但他強調會去打以NBA退役球星為主的Big3聯賽，球迷仍能透過比賽回味他過往的身手。

低位單打腳步聞名

根據《BleacherReport網》報導，過往的禁區悍將傑佛森25日宣佈從NBA退休，34歲的他將告別15年的NBA生涯，細數這名悍將的歷程，雖然從未入選過明星賽，卻以精湛的低位單打腳步，聞名聯盟；但隨著年齡增長，傑佛森的打法讓身體不堪負荷，在失去內線制裁力後，他連中國超級聯賽（CBA）都混不下去，水準快速下滑。

雖然生涯未留下驚人數據，當年選秀時也不如同梯的雙塔「魔獸」霍華德與歐卡佛一樣被看好，但傑佛森卻很快吸引球迷的目光。當年他藉「前狼王」賈奈特交易案被送到灰狼，獲得大量機會而快速成長，傑佛森憑藉著優異的身體素質與單打腳步，一度被灰狼視為重建核心，更因交易時機與賈奈特錯身而過，球迷便封他為「新狼王」，期許他能帶領球隊成為一級強隊。

繼續享受籃球生涯

傑佛森長年保持著穩定數據，卻始終不是適合的建隊核心，隨後他短暫待過數支球隊，也曾當過華裔好手林書豪的隊友，表現可圈可點。但年事增長後，傑佛森狀態急遽退化，最終只能離開NBA的頂級戰場。

傑佛森曾說過，不想只是當一個分享經驗的老將，更想親自上場，延續籃球生涯，因此發現自己無力再戰時，選擇退役是他更傾向的選擇。不過，球迷也無需太擔心不能再看到傑佛森打球，據《Fansided網》報導，傑佛森答應簽約Big3聯盟，將與一票前NBA球員繼續享受熱愛的籃球生涯。

總計傑佛森的NBA生涯數據，場均出賽28.7分鐘，能攻下15.7分、8.4籃板及1.2次阻攻，可說是NBA裡沉穩的代表人物。

【更多精采內容，詳見

NBA灰狼林書豪

相關新聞

NBA／火箭拿下季後賽門票 丹東尼本不知情

2019-03-25 11:41

NBA／浪花兄弟合攻50分 勇士退活塞返西區龍頭

2019-03-25 11:04

有天賦、深度卻成失控危城 塞爾蒂克獨缺團結

2019-03-25 07:00

NBA／詹姆斯向球迷承諾 下季帶湖人重返季後賽

2019-03-25 07:43

NBA／艾德里奇狂轟48分 馬刺賞綠衫軍4連敗

2019-03-25 10:40

NBA／沃神爆料華頓若遭解僱 基德是接棒熱門

2019-03-25 09:44

NBA／火箭連7年晉季後賽 騎士確定擁2019首輪籤

2019-03-25 11:57

NBA／少柯瑞輸得好慘 勇士讓出西區王座

2019-03-25 00:59

NBA／勇士主場慘敗 KD：不用大驚小怪

2019-03-24 19:51

NBA／哈登側移步三分新招 訓練師歸功與保羅鬥牛

2019-03-24 18:40

NBA／盛讚大學後衛新星 柯瑞：摩朗特是野獸

2019-03-24 18:20

NBA／兒子走籃球路 世界和平積極給建議

2019-03-24 18:06

NBA／切割自家品牌創辦人 鮑爾疑發文暗示跳槽

2019-03-24 17:10

NBA ／莫提尤納斯回歸聯盟 預計與馬刺簽約

2019-03-24 17:00

NBA／稱詹皇傷應休半年 治療師：他不想讓球迷失望

2019-03-24 16:53

NBA／今日戰績表 綠衫軍領先18分卻遭黃蜂螫

2019-03-24 15:48

NBA／07年來主場最慘敗 柯爾：把這場沖馬桶

2019-03-24 15:36

NBA／昔小牛三劍客合影 諾維茨基賽季新高回應

2019-03-24 13:42

NBA／楊恩0.1秒致勝拋投 老鷹爆冷氣走76人

2019-03-24 11:30

NBA／最多落後獨行俠43分 勇士主場慘遭痛宰

2019-03-24 11:21

NBA／韋德關鍵助攻鎖勝 熱火挫巫師力求保8

2019-03-24 11:01

NBA／黃蜂靠華克逆轉綠衫軍 保季後賽生機

2019-03-24 09:53

強拉尾盤已成傳統 馬刺仍是最被低估的殺手

2019-03-22 07:00

真心換絕情 德羅展和湯瑪斯換隊兩樣情

2019-03-21 07:00

明星賽後輸多勝少 威能不再的雷霆？

2019-03-20 12:00

尼克打混20年 終於成為最爛球隊

2019-03-20 07:00

球迷種族歧視衛少 爵士公關危機處理值得借鏡

2019-03-18 07:00

草根英雄崛起 你不該忽視的溜馬

2019-03-16 06:01

火箭9連勝勢如破竹 1場敗仗露出阿基里斯之踵

2019-03-15 07:00

黃蜂拚季後賽末班車 得看華克能否續演神蹟

2019-03-15 07:00

林書豪配詹姆斯 能救得了湖人嗎？

2019-03-14 07:00

紫黑軍團再起 年輕國王發起季後賽豪語

2019-03-13 10:08

「決定」續集搞成一齣爛戲 詹姆斯的大挫敗

2019-03-13 07:00

洛城風雨滿天下 沒球星的快艇給湖人上了一課

2019-03-08 07:00

認定保羅是火箭領袖 哈登「為副不仁」直指勇士

2019-03-07 07:00

季後賽交叉口 熱火、魔術最後一搏兩樣情

2019-03-05 18:00

金塊狂掘金、拓荒者勤墾荒 兩大黑馬能攻頂？

2019-02-28 07:00

威廉森受傷餘波盪漾 NBA與球鞋的兩三事

2019-02-27 09:25

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16
看更多

熱門文章

NBA／林書豪打6分鐘0得分 暴龍遭黃蜂絕殺

2019-03-25 08:30

鐵人三項／機車闖入賽道 謝昇諺遭擦撞無法完賽

2019-03-24 12:41

NBA／昔小牛三劍客合影 諾維茨基賽季新高回應

2019-03-24 13:42

NBA／哈登側移步三分新招 訓練師歸功與保羅鬥牛

2019-03-24 18:40

日職／陽岱鋼首打席開轟 連三場敲全壘打

2019-03-24 13:51

NBA／盛讚大學後衛新星 柯瑞：摩朗特是野獸

2019-03-24 18:20

NBA／稱詹皇傷應休半年 治療師：他不想讓球迷失望

2019-03-24 16:53

MLB／年薪超過查普曼、簡森 陳偉殷成最貴牛棚

2019-03-25 08:10

NBA／蘭姆LogoShot絕殺 黃蜂幸運氣走暴龍

2019-03-25 08:58

NBA／07年來主場最慘敗 柯爾：把這場沖馬桶

2019-03-24 15:36

MLB／馬林魚宣布 陳偉殷新球季牛棚出發

2019-03-25 07:11

日職／2打數1安打 王柏融春訓打擊率回升

2019-03-24 15:53

中職／生涯最後一季「四番」出發 彭政閔嚇一跳

2019-03-24 16:41

UBA／冠均奪冠軍 林冠均20分率健行奪冠

2019-03-24 21:12

中職30／教頭角度看現役球員 草總：多是半成品

2019-03-24 15:01

中職／林智勝代打敲新球季首轟 兄弟6：2勝桃猿

2019-03-24 21:05

中職30／想當龍卻變獅 謝長亨從選秀就悲情

2019-03-24 14:32

UBA／劉昕妤、羅培甄聯手 佛光輕取世新收首冠

2019-03-24 19:02

邁阿密網賽／大坂落敗自責 謝淑薇贏教練不意外

2019-03-24 16:09

NBA／浪花兄弟合攻50分 勇士退活塞返西區龍頭

2019-03-25 11:04

NBA／兒子走籃球路 世界和平積極給建議

2019-03-24 18:06

鐵人三項／撞上機車退賽 鐵人一哥謝昇諺不怨人

2019-03-24 15:43

有天賦、深度卻成失控危城 塞爾蒂克獨缺團結

2019-03-25 07:00

MLB／才進遊騎兵開季名單 漢默卻決定退休

2019-03-24 16:15

中職30／一奪百勝就引退決定 謝長亨連老婆都瞞

2019-03-24 14:43

NBA／艾德里奇狂轟48分 馬刺賞綠衫軍4連敗

2019-03-25 10:40

中職／獅1：0奪首勝 悍將索沙初登板10K完投敗

2019-03-24 20:12

UBA／國體大僅獲第四 桑茂森：四強都非弱隊

2019-03-24 17:56

MLB／鈴木一朗退休 水手隊考慮安排主管職

2019-03-24 22:24

NBA／詹姆斯向球迷承諾 下季帶湖人重返季後賽

2019-03-25 07:43

NBA／勇士主場慘敗 KD：不用大驚小怪

2019-03-24 19:51

MLB／答應老婆去費城 哈波：巨人電話來太晚

2019-03-25 07:58

NBA／少柯瑞輸得好慘 勇士讓出西區王座

2019-03-25 00:59

NBA／火箭連7年晉季後賽 騎士確定擁2019首輪籤

2019-03-25 11:57

中職30／謝長亨夢想當球團老闆 打造台灣特色

2019-03-24 15:21

錯失馬恰多、哈波焉知非福 白襪回歸重建正途

2019-03-25 07:00

UBA／重返榮耀 健行科大奪隊史第2冠

2019-03-25 00:59

中職／代打2分砲 林智勝：有去年經驗更好準備

2019-03-24 22:30

花滑世錦賽／陳巍與羽生雙破紀錄 冰童忙收小熊維尼

2019-03-24 16:18

網球／謝淑薇成球后殺手 大坂直美坦言壓力難解

2019-03-25 00:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top