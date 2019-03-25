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NBA／火箭拿下季後賽門票 丹東尼本不知情

2019-03-25 11:41聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

哈登(左)只打三節攻下28分就提早打卡下班。 美聯社
哈登(左)只打三節攻下28分就提早打卡下班。 美聯社
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休士頓火箭隊今天前往紐奧良踢館，哈登（James Harden）只打三節攻下28分提早打卡下班，火箭最終以113：90勝出，也成為西區第三支確定晉級季後賽的球隊，火箭也連續7年挺進季後賽，不過主帥丹東尼（Mike D’Antoni）賽後卻表示，自己不知道球隊已經鎖定了季後賽席位，「我們只是想確保我們守住西區前四的排名。」

火箭拿下這場比賽勝利後，戰績來到47勝27敗，而排名第9的國王則是36勝36敗，就算接下來的8場比賽火箭全敗、國王10戰全勝，也沒辦法超過火箭，也讓火箭繼勇士與金塊隊後，第三支拿到西區季後賽門票的球隊。

「什麼？我不知道我們今天已經鎖定了季後賽席位，我們只想確保我們守住西區前四的排名。」丹東尼賽後說，「我們今天早早擊敗了對手，不讓他們咬住比分，再來，打出好表現也很重要，我們可以讓一些球員獲得休息。」

火箭接下來的兩場比賽分別要對上東區龍頭的公鹿隊及西區第二的金塊隊，目前火箭以3場勝場差落後給第二名的金塊，而他被問到如果擊敗金塊的結果，丹東尼只說：「還有很長的路要走，我們現在必須要努力守住第三名。」

今天只上場29分鐘，只打了三節就提早打卡下班的哈登也表示，球員間從未談論過鎖定季後賽席位，「這對我們來說不錯，我們搞定了我們的工作。從比賽一開始，我們就保持專注，防堵對手並命中投籃，球隊從上到下都扮演好自己的角色，完成了自己的工作。」

金塊哈登國王

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