NBA／浪花兄弟合攻50分 勇士退活塞返西區龍頭

2019-03-25 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



柯瑞（左 ）與湯普森（右）聯手轟進9顆三分球，合攻50分。 美聯社 分享 facebook

上一場在主場慘敗給獨行俠35分，金州勇士隊今天繼續在主場迎戰活塞隊，靠著「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry ）與湯普森（Klay Thompson）聯手轟進9顆三分球，合攻50分帶領下，以121：114在主場擊敗對手，成為西區首支達到50勝的球隊，並重新要回西區龍頭位置。

勇士今天賽前宣布，卡珍斯（DeMarcus Cousins）與伊古達拉（Andre Iguodala）今天輪休不會出戰對活塞的比賽，而主帥柯爾（Steve Kerr）也在賽前表示，接下來剩餘的例行賽比賽中，卡珍斯也不會在「背靠背」的比賽中上陣。

柯爾表示，不會為了想要在西區季後賽中取得主場優勢，而冒險讓勇士的任何關鍵球員受傷，不過他也否認會為了季後賽保留球員體力的觀點，「如果我們理論上拿不到西區第一了，那一刻也許我會做出那個決定，但現在我還沒想過這個可能，我們將繼續為了第一的位置做奮鬥，同時努力保持健康。」

勇士此役半場打完就取得14分領先，三節打完更是將分差擴大到20分差，不過決勝節活塞急起直追，在葛里芬（Blake Griffin）的三分球將分差縮小至個位數，不過勇士仍舊握有兩球的領先優勢，最終就以7分差收下勝利。

而在稍早金塊隊以88：124不敵溜馬隊，勇士今天又擊敗活塞，成為西區首支取得50勝的球隊，也重新要回西區龍頭位置，領先第二名的金塊0.5場勝場差。