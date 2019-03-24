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足球／欠缺臨門一腳 中華隊不敵索羅門

2019-03-24 22:36聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

中華男足隊今天在台北田徑場迎戰來訪的索羅門群島，欠缺臨門一腳，最終以0：1落敗，無緣今年主場首勝。

中華隊排出4-2-3-1陣形迎戰，試圖利用李茂、陳浩瑋、吳俊青和温智豪搭擋組合撕裂索羅門群島後防，開場陣形看似奏效，但幾波攻勢都無功而返。

第39分鐘比賽出現變化，中華隊後衛王睿在禁區邊緣面對索羅門群島Nawo的犯規，奉送索羅門群島12碼罰球，操刀主罰的Totori冷靜騙過中華隊門將潘文傑將球送進大門，取得1：0領先。

下半場中華隊馬上變陣，將沈子貴換上場，選擇大軍壓上加強進攻強度，陳浩瑋、沈子貴等人幾次發動攻勢，都遭對方門將瓦解。

中華隊總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）説：「我們的攻勢很多，但門前把握度太差，球員季前調整狀態也是原因。接下來企甲聯賽開幕後，相信6月國際友誼賽狀況會更好，接下來兩個月會持續加強球員門前把握度。」

中華隊前鋒李茂表示，賽季前還沒有將狀況調整到最佳，依舊用盡全力在場上拼搏，攻勢一直欠缺把握度是接下來要解決的課題。

索羅門群島總教練Moses Toata表示，雙方攻守品質都很棒，比較幸運拿到一顆12碼罰球改變局勢。這種高強度比賽對雙方都有幫助，「希望兩年後台灣協助我們的新球場落成後，能再邀請中華隊到索羅門群島較勁。」

中華隊李茂（前）。圖／中華足球協會提供
中華隊李茂（前）。圖／中華足球協會提供
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