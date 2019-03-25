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有天賦、深度卻成失控危城 塞爾蒂克獨缺團結

2019-03-25 07:00特約記者李亦伸

塞爾蒂克在客場117：124被黃蜂逆轉，這支上季打進東區冠軍賽球隊在終場前8分鐘還領先18分，但接下來被黃蜂打出30：5逆轉，塞爾蒂克吞下三連敗。黃蜂雖然還沒與東區季後賽八強絕緣，但實在稱不上強隊，塞爾蒂克栽在最後決勝八分鐘，讓這支目標爭奪NBA總冠軍球隊形勢、聲勢一再下挫。

這場球只是塞爾蒂克今年賽季一個「縮影」，塞爾蒂克名義上老大後衛厄文打得相當出色31分、7籃板、6助攻，厄文連續五場至少砍進30分，過去五戰場均31.5分+7助攻。

如果塞爾蒂克人人都還是像莫里斯(左)這樣孤軍作戰，恐怕還會有更多對手像黃蜂一樣趁...
如果塞爾蒂克人人都還是像莫里斯(左)這樣孤軍作戰，恐怕還會有更多對手像黃蜂一樣趁虛而入大撿便宜！ 美聯社
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問題是：厄文出色、超凡進攻得分卻無法幫助球隊贏球，凝聚隊友的心。厄文總是缺少那種領袖魅力和老大風範，讓隊友願意跟著他一起爭取勝利，無私為團隊做出奉獻。厄文帶不動球隊，除了個人性格和魅力不足，塞爾蒂克管理階層，塞爾蒂克教練史蒂文斯，以及不知天高地厚只想爭出頭的青年才俊，包括泰托姆、布朗、洛齊爾都要共同承擔。

塞爾蒂克今年球季的最大困境就是軍心「四分五裂」，每個球員各有所圖，他們都想要證明自己，打出漂亮數據，擁有球權和球隊地位，沒有為團隊勝利和彼此做出犧牲。教練史蒂文斯是學院派+務實派，被聯盟和媒體視為未來傑出教練範本，但他太年輕，太想要討好每個球員，平均主義用人方式和調度，年輕球員冒出頭，搶走更多老球員、球星、老將鋒頭，甚至強出頭獨霸球權，造成球隊分裂。

厄文(上)固然有高超的球技，但如果塞爾蒂克還是四分五裂的話，他也是孤掌難鳴。 美...
厄文(上)固然有高超的球技，但如果塞爾蒂克還是四分五裂的話，他也是孤掌難鳴。 美聯社
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塞爾蒂克打得不「團結」，塞爾蒂克後衛史馬特是第一個對媒體公開抱怨的球員，這已經不是新聞，但面對這樣的軍心分裂和球隊和諧，史蒂文斯也沒能有效解決，確立球隊核心，溝通年輕球員心態，重新凝聚整支球隊。

史蒂文斯就是讓比賽去解決球員之間信任和互動，他也不知道該如何化解球心結和確定核心球星。結果是厄文被持續孤立，年輕球員繼續爭勝搶權，老球員各自為政獨善其身，塞爾蒂克經常是不能團結，隊友之間沒有良好互動和溝通。

從數據面看，塞爾蒂克是聯盟僅有四支進攻、防守效率都排名前9的球隊，另外三支是公鹿、暴龍、76人，都是東區球隊，塞爾蒂克東區排名、整季表現都不及這三支對手。季後賽塞爾蒂克有可能會因為拚防守、季後賽壓力，團隊戰力變得更好，紓緩隊友之間分裂和各自為政的打法，球隊也可能會因為贏球，取得暫時信任。

塞爾蒂克總教練史蒂文斯(左)無法幫厄文(左二)化解與其他球員中的心結，球隊不能團...
塞爾蒂克總教練史蒂文斯(左)無法幫厄文(左二)化解與其他球員中的心結，球隊不能團結，成為最大危機。 美聯社
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塞爾蒂克有出色教練，有驚人陣容深度和天賦，還有一個絕勝進攻武器厄文，塞爾蒂克現在被低估，即使現在塞爾蒂克軍心分裂，不夠團結，彼此缺少信任和犧牲，但季後賽壓力和氛圍會不會改變這支球隊，需要觀察。厄文是聯盟數一數二能在決勝時刻改變比賽，用各種進攻方式和技巧決定比賽走向的球員，他或許缺少領袖魅力和讓年輕球員信服性格，但論進攻和得分，厄文就是最好的武器，也是塞爾蒂克在季後賽完成變身的X元素。

不夠團結的塞爾蒂克還有「解藥」嗎？史蒂文斯執教魅力和能力是否言過其實？軍心分裂的塞爾蒂克能否在季後賽脫困？今年東區季後賽最終決戰相當有趣。

塞爾蒂克厄文

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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