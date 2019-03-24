NBA／勇士主場輸球 KD：不用大驚小怪

2019-03-24 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



衛冕軍金州勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）今天輪休，勇士在主場甲骨文球場遭獨行俠痛宰，91：126吞下本季最大輸分35分，不過杜蘭特（Kevin Durant）表示主場輸球是兵家常事。

「浪花兄弟」此役少一人，勇士隊三分球命中率慘不忍睹，全場30投僅四中，前一次主場輸球就是4分敗給爐主太陽，獨行俠則是全場飆進21記三分球，命中率近四成三。

「當你三分球命中率只有一成三，這絕非好預兆。」射手湯普森（Klay Thompson ）表示，球隊的防守輪轉不理想，錯失奪勝機會，必須重整旗鼓贏下明天的比賽。

輸球的勇士把西區龍頭寶座讓給金塊隊，35分輸分不僅是柯爾（Steve Kerr）執教以來最大輸分，也是球隊自2007年最高紀錄，不過杜蘭特認為無須太過大驚小怪。

「這並不奇怪，我想每個人都曾經在主場被痛宰。」杜蘭特表示，過去幾年勇士戰績顯赫，可能外界都以高標準看待，主場輸球看來或許很少見，但比賽有好有壞，「好消息是，我們明天晚上又要再戰。」

柯爾坦言球隊防守沒默契，球員沒有溝通開局又慢熱，獨行俠又是強悍的隊伍，特別是上半場就飆進12記三分球，全場21顆，「我們只能把這場挫敗沖進馬桶，向前看，沒什麼好說的。」