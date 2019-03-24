ABL／1分飲恨猛龍 夢想家仍以19勝封王

2019-03-24 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



ABL聯盟龍頭寶島夢想家，24日客場三連戰最末役面對馬來西亞猛龍隊無關勝敗，夢想家一度取得雙位數差，但末節遭猛龍隊翻盤，終場96：97不敵猛龍隊，本季最長連勝停在9連勝，不過仍確定以19勝6負聯盟第一挺進季後賽。

夢想家上半場先發點點開花，阿提諾（William Artino）、米勒（Malcolm Miller）、葛萊斯（Tevin Glass）半場就拿下雙位數得分，主控李學林三分外線也有發揮，上半場助夢想家取得7分領先。

易籃再戰，台美混血的錢肯尼單節獨砍9分，率夢想家擴大比分差。第四節猛龍隊打出13：3開局，反超比數，葛萊斯、阿提諾適時挺身而出，雙方形成拉鋸戰，倒數1分26秒，阿提諾飆進追平三分球，米勒55秒中距離跳投得手超前，最後17秒猛龍隊握有最後一波球權，三分球未果，但終場前1秒葉良權籃下點進兩分，終場96：97不敵猛龍隊。

阿提諾27分、8籃板，米勒21分，葛萊斯也有18分、11籃板進帳。