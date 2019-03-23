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UBA／破魔咒首闖冠軍戰 林蝶：不讓自己後悔

2019-03-23 16:01聯合報 記者林宋以情╱即時報導

世新大學女籃首闖冠軍戰。圖／大專體總提供
世新大學女籃首闖冠軍戰。圖／大專體總提供
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去年四強賽在小巨蛋落下不甘心的淚水，世新女籃林蝶23日主宰禁區，獨轟「雙20」24分、23籃板，率世新51：49首破北市大不敗金身，並一舉改寫隊史兩紀錄拿下對戰北市大首勝、隊史首闖決賽。倒數17秒補籃進球，林蝶更少見振臂歡呼，賽後笑說這是自己生涯第一顆致勝球，興奮不言而喻。

高中菜鳥年滬江第五坐收，隨後兩度「攻蛋」都在備受看好的情況下，四強賽抱憾而歸與冠軍賽擦肩，去年轉戰世新女籃，同樣在四強賽鎩羽而歸，大二的林蝶本學期第四度叩關四強賽，終於一償宿願。

「人生第一次進冠軍戰，特別開心。」過去在小巨蛋都是不美好回憶，林蝶這回胸有成竹，面對全勝北市大屢戰屢敗反倒沒壓力，「我告訴自己上場就是專注，不要讓自己後悔。」

為了一闖決賽，世新教練團也特別請訓練師，幫球員一對一技術訓練，林蝶開賽首節幾次俐落後撤步跳投，展現訓練成果，林蝶笑說，「我希望四強賽能有不一樣的東西，教練教了很多，但其他的我不敢做怕失誤。」

世新教練何正峰說，過去與錢薇娟在瓊斯盃白隊都有交流，從錢薇娟身上偷師不少，特別開心。何政峰表示，預賽對北市大就是輸在籃板，此役也特別要求球員鞏固籃板球，林蝶的內線單打突破，此役也做到位。林蝶則回應，「籃板本來就是中鋒的責任，我也很想要突破。」

林蝶此役攻下得分籃板雙二十24分、23籃板。圖／大專體總提供
林蝶此役攻下得分籃板雙二十24分、23籃板。圖／大專體總提供
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世新大學女籃首闖冠軍戰。圖／大專體總提供
世新大學女籃首闖冠軍戰。圖／大專體總提供
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