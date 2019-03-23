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NBA／無緣季後賽後休戰？詹姆斯：還未定論

2019-03-23 14:50聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

湖人確定無緣季後賽，詹姆斯剩下季賽是否休戰未決定。 美聯社
湖人確定無緣季後賽，詹姆斯剩下季賽是否休戰未決定。 美聯社
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洛杉磯湖人本季迎來「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），本希望能夠藉由他的力量帶領球隊重返季後賽，不過今天儘管詹姆斯還是有貢獻25分、14助攻、9籃板，湖人還是無力奪勝，在主場以106：111不敵籃網，吞下5連敗，也確定無緣季後賽，同時也中斷詹姆斯連續8年闖進冠軍賽和連13年打進季後賽的紀錄。

決勝節雙方仍打的膠著，終場前2分48秒哈里斯（Joe Harris）上籃幫助籃網領先8分，不過湖人仍是圖振作，靠著庫茲瑪（Kyle Kuzma）和詹姆斯連續得分，又把比賽拉近到僅差3分，不過詹姆斯卻在突破時發生致命失誤，加上外線也失手，比賽就此定調，也宣告湖人本季無緣季後賽。

賽後詹姆斯說：「就我個人而言，我會繼續努力，無論是否出場，我都會做好心理準備。對球隊中的每個人而言，這都是很艱難的一個球季，這不是我們加盟這支球隊時的目標，但隨著球季進行，傷病、禁賽，很多球員打打停停，造成現在的局面。」

這場比賽結束後，確定會中斷了詹姆斯連續13年打進季後賽的紀錄，同時也無緣將連8年闖進冠軍賽的紀錄向上推高，儘管如此，詹姆斯仍正面看待失利，「籃球比賽有48分鐘，不能在比賽中失去注意力，今天比賽過去了，我們會專注於下一場比賽，季後賽從來不是唾手可得的東西，你必須為此付出努力，就我個人而言，就是繼續努力，為球隊做出貢獻。」

詹姆斯也被問到是否會在剩下的比賽中休戰，對此他表示，還需要與教練團、訓練師進行溝通，現在仍未定論，「我熱愛打籃球，未來五個月沒球可打，這很糟糕，所以我希望能在本季剩餘比賽中繼續出場，盡可能地上場打球。」

詹姆斯湖人籃網

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