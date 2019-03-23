NBA／誰守得住哈登？丹東尼笑回：只有不讓他上場

2019-03-23 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



哈登(中)無人能阻。 美聯社 分享 facebook 休士頓火箭隊球星「大鬍子「哈登（James Harden）今天在主場大顯神威，繳出追平生涯得分最高紀錄的61分，外帶7籃板、3抄截，率隊以111：105擊敗馬刺隊，他的超強演出也讓隊友直誇就是年度MVP的人選，主帥丹東尼（Mike D’Antoni）被問到誰能守住哈登優異演出，他開玩笑的說，只要他不讓哈登上場，就能守住了。

哈登在首節就猛攻27分，幫助火箭半場打完取得15分的領先優勢，不過卻在決勝節一度遭到馬刺逆轉，好在哈登又跳出接管戰局，助隊逆轉戰局。看到子弟兵火燙的表現，丹東尼説：「你不可能得到比他今天還要好的進攻表現了。」

丹東尼解釋，無論今天誰到球場看球，都看到了之前沒看過的表現，尤其哈登在決勝節幫助球隊逆轉戰局，他的全面表現受到肯定；而本季哈登依然是年度MVP的熱門人選，丹東尼在賽後又被問到這個問題，他笑說：「我不知道啊！這要看你們（媒體）了。」最後他被問到誰能防守住哈登？丹東尼開玩笑的說：「我，哈哈哈！我可以不讓他上場，就是這樣了。」

哈登的表現也讓隊友直言，他就是年度MVP的人選；努內（Nene）在推特上寫道：「誰是MVP還有什麼疑問嗎？已經沒有懸念了。」葛登（Eric Gordon）也說：「這是最棒的表現，在今天後，MVP的獎項歸屬已經鎖定了。」

挹注18分、3籃板、5助攻的保羅（Chris Paul）也被問到同樣問題，並且回應， 「他還能做什麼？很明顯的，我的看法可能會有偏見，但如果你問他的話，他會更想奪冠。」