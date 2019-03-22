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NBA／季前出清明星 快艇卻站穩季後賽

2019-03-22 12:31世界日報 編譯組／綜合報導

快艇站穩季後賽。 世界日報
快艇站穩季後賽。 世界日報
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賣掉全明星、賣掉三巨頭，快艇隊卻站穩季後賽之路。至20日止，快艇隊擁有自全明星賽以來最好的9勝3負，NBA史上第二好成績，逐步在季後賽站穩腳步，然而總教頭瑞佛斯（Doc Rivers）被問及此，還是表示「球隊還不夠好。」

在20日迎戰印第安納溜馬隊（Indiana Pacers）前，有人詢問快艇隊是否願意在季後賽第一輪比賽中出場，瑞佛斯表示：「我們不足以挑戰我們想要的人。」

而一些表現好的球隊，如勇士隊，則對此有較明確答案。20日晚間該球隊後衛湯普森（Klay Thompson）告訴記者，他的選擇是快艇隊，因這可讓勇士隊更進一步的邁向冠軍主場。

的確這也說得通，快艇很年輕，三名最年輕球員，如中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）才過22歲生日。球隊並無潛在的球星。

球隊2018年先後交易了快艇隊三巨頭，明星前鋒葛里芬（Blake Griffin）、主控保羅（Chris Paul）與小喬丹（DeAndre Jordan），球隊叫得出名號的球員都被送走，日前更交易出陣中得分王哈里斯（Tobias Harris），各界看不懂快艇高層的如意算盤，然而，快艇隊竟較其他七支球隊，更快邁入季後賽，也成了季後賽的一支令人跌破眼鏡的黑馬。

當然，這種陣容，各隊都想與其對戰，但這個決定是否明智？自全明星賽後，快艇隊打出史上第二好成績，在史泰博中心八場比賽中贏得七場，其中四場比賽的對手，是可能的季後賽球隊。

「很高興球隊能做到這點」，瑞佛斯說，「那些都是堅強的球隊，我們經歷的這段時間，堅強了這支優秀團隊。」

快艇隊的五場勝利，加上沙加緬度隊的失利，將使快艇隊獲得季後賽席位，至少鎖定第八號種子。若球隊持續獲勝，快艇隊可繼續攀升，他們接下來六場球賽中，有五場對陣失去戰績的球隊。

但這並不足以說快艇隊處於良好位置，快艇隊始終記得「自己還不夠好。」

球隊菜鳥後衛後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）說：「我覺得這很酷，但就我個人而言，我根本不擔心季後賽，我只擔心我下場比賽，為下場比賽做好準備。」

快艇勇士
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