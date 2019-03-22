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強拉尾盤已成傳統 馬刺仍是最被低估的殺手

2019-03-22 07:00林文

一個月前還在西區七、八名掙扎的馬刺，雖然剛被熱火終止九連勝，但這全聯盟最長的連勝氣勢，幫助馬刺戰績一舉擠下雷霆成為西區第五。

馬刺日前打出一波精彩的9連勝，包括西區名排名第一的勇士和東區排名第一的公鹿都栽在...
馬刺日前打出一波精彩的9連勝，包括西區名排名第一的勇士和東區排名第一的公鹿都栽在他們手裏。 美聯社
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馬刺本季飽受傷兵困擾，各個月份表現起起伏伏，從去年11月份勝率33%，接著12月與今年1月勝率都有68%，67%。雖然追趕不上勇士、金塊等第一集團，但連兩個月出色表現，讓他們能夠維持在西區五到八名震盪不是太大問題。

接下來馬刺在二月份又經歷了慘澹的3勝7敗，不禁讓人擔心、懷疑黑衫軍是否不行了？但老牌勁旅畢竟就是有它的傳統魅力，三月份迄今僅吞一敗。雖然黑衫軍早已走過三巨頭的輝煌年代，歷經改朝換代之下，不變的仍是老謀深算的鬼才教頭波波維奇(Gregg Popovich)的嚴謹領軍，與越靠近季後賽團隊備戰狀態更有紀律的團隊文化。

重質不重量 團隊攻防效率驚人

馬刺不像火箭一季團隊要飆進一千一百多顆三分球的遍地開花，也不如勇士、公鹿單場117分的恐怖火力。馬刺出品強調的是合理的出手選擇、講究團隊效率的作戰。以命中三分球顆數來說，馬刺排在聯盟倒數十名，與火箭相差了400顆以上之多的驚人差距。

馬刺著重合理的出手選擇，不會像其他球隊一樣瘋狂採用三分球攻勢。 美聯社
馬刺著重合理的出手選擇，不會像其他球隊一樣瘋狂採用三分球攻勢。 美聯社
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而場均得分方面111分，也僅能排名聯盟中段左右，進攻能量普普，但馬刺強項卻是效率驚人。團隊三分球命中率39.9%，罰球命中率82.2%，皆高居聯盟首位，而整體兩分球命中率47.8%僅次於勇士的48.7%。波波維奇的執教功力總是能找出最適合這批球員的戰術內容，與攻守核心。以月份來切割的話，雖然投籃命中率比不上12、1月份的高檔，但是也已經從二月份的低點中回升。

重要的是，馬刺的單場得分上個月與三月相比，僅有2.5分之差，但是在失分控制的調整卻非常理想，二月份場均-9.6分，到了本月則是+7.6分，來回高達17.2分的上修空間。 馬刺團隊防守無論在火鍋封阻、抄截以及籃板保護，和失誤的控制上，強度皆提升許多，已達隨時可以開戰季後賽的等級。

馬刺與上季相比雖然球員異動不少，但球員間認真磨合演練，在防守方面也逐漸恢復過去的...
馬刺與上季相比雖然球員異動不少，但球員間認真磨合演練，在防守方面也逐漸恢復過去的高水準演出。 美聯社
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各項團隊數據攤開一看，黑衫軍雖沒有爆炸性亮點，但均衡的各項環節卻低調地使人尊敬。

德羅展、艾德里奇 兩大功臣表現出色

德羅展(DeMar DeRozan)本季曾坦言教練團堅持在他身體疲勞，帶有傷勢的狀況下讓他休兵，這對他的狀態調整幫助非常大，也很慶幸他沒有執意上場，選擇相信醫療團隊。的確，德羅展滿血回歸之後，戰力滿點，從基本的體能調節到場上敢做出來的動作、招式，德羅展就像回到開季一樣的活力充沛。

德羅展(右)傷心地離開暴龍之後並沒有因此懷憂喪志，也不刻意逞強，很快地就用高超的...
德羅展(右)傷心地離開暴龍之後並沒有因此懷憂喪志，也不刻意逞強，很快地就用高超的球技建立起他在馬刺的主力得分手地位。 美聯社
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德羅展近十場平均21分7.2籃板6.5助攻1.5抄截2.7失誤，且命中率高達52%，罰球命中率也突破八成大關。他季前傷心絕望地離開視為第二個家的多倫多，好在遇到知人善任的波波維奇，不再扮演著重純粹的得分點，他學習另一種方式解讀比賽，幫助球隊，作為核心的攻擊發動機。

就生涯統計數據來看，德羅展確實不擅長三分外線，本季才16.3%，比生涯的28%還慘。但是他卻變成更成熟、全面的領導者，本季場均助攻、籃板都比生涯成績多了兩個以上。德羅展不強求得分，不代表他的進攻威脅下降，他的招牌中距離與背框單打使用效率上是日趨成熟，更顯效率，只要他專注進攻，他的得分爆發力絕對還是十分可怕，當今最接近老大布萊恩進攻模式的男人絕非浪得虛名。

另一大主力艾德里奇(LaMarcus Aldridge)近十場也是表現出色，且在球隊需要下不執著於投射，願意更積極往籃底進攻，掌握住禁區的卡位籃板，且與德羅展之間的小組合作是越來越心領神會。艾德里奇最近10場以超過55%的命中率以及罰球突破九成的高效率，拿下場均23.2分9.6籃板1.7助攻1.4火鍋。

艾德里奇(右二)與隊友間的搭配越來越純熟，已不輸過去跟雷納德合作時的表現，幫助馬...
艾德里奇(右二)與隊友間的搭配越來越純熟，已不輸過去跟雷納德合作時的表現，幫助馬刺連破強敵。 美聯社
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強調團隊輪換 打破傷兵困擾

馬刺多以九到十人應戰，嘗試不同的組合，用獨到而嚴謹的團隊體系去克服傷病因素的困擾。

本季前被寄予厚望，擁有相當不錯防守評價的高控衛墨瑞(Dejounte Murray)報銷，有經驗的米爾斯(Patty Mills)也受傷，球團在季中一度啟用富比士(Bryn Forbes)來打控球。隨著以戰養戰，馬刺又培養出另一名可用之兵的懷特(Derrick White)作為主控，解決了球隊的控球荒。

24歲的懷特算是大齡新秀，選前身價、可塑性自然不如超級大一生，但是馬刺用第一輪第29順位選進來栽培真的是值得。雖然前一場輸給熱火，懷特表現相當糟糕，但是過去這十場球以來懷特帶給馬刺穩定的後場供輸有目共睹。他上場28分鐘能繳出平均11.9分5.3助攻4籃板1抄截1.4火鍋的全方面成績單，重點是懷特雖然沒有勁爆體能，但球風穩健成熟，與馬刺文化不謀而合，本季場均失誤僅1.4次。

例行賽馬刺還剩下4場主場，6場客場賽事，馬刺主場是頂尖難以攻破的主場，但是客場戰績13勝22敗不甚理想。目前差第四的拓荒者1.5場勝差，若能將情勢反轉，對於主場神勇的馬刺在季後賽就會更有威脅性。但是拓荒者剩下的主客場賽一半一半，且客場戰績近五成，可能不見得那麼好追趕。但球是圓的，特別適用於邁向季後賽前的馬刺身上，接下來戰況會如何演變還有得瞧。

基本上西區五到八名，最終將由馬刺、雷霆、爵士、快艇之間產生，四隊目前僅僅半場勝差，不到例行賽最後一天恐怕無法真正確定種子順位，最後的排名廝殺爭奪戰將會非常精彩。

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馬刺波波維奇DeMar DeRozanLaMarcus Aldridge

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。
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