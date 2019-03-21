NBA／被史馬特暗算 安比德仆街喊不在乎

2019-03-21 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



恩比德(左)。 美聯社 分享 facebook 76人隊今天以118：115險勝塞爾蒂克隊，避免本季遭到「橫掃」，但76人明星中鋒安比德（Joel Embiid）第三節卻遭「暗算」，被「綠衫軍」後衛史馬特（Marcus Smart）雙手大力一推跌倒，讓他直言不開心。

「當然，我很沮喪。」安比德說，自己完全沒注意到史馬特跑向他，才會措手不及步推倒，「但我真的不想談這些，我才不在意。」

這次意外發生在第三節開始不到1分鐘，史馬特先在防守走位中遭安比德撞倒，起身後就雙手大力一推，換安比德倒地；安比德起身後就衝向史馬特，不過兩人各自被隊友架開，衝突並未延燒，史馬特也因遭判決二級惡意犯規被驅逐出場，安比德則是吞下技術犯規。

「綠衫軍」教頭史蒂文斯（Brad Stevens）表示，球隊很需要史馬特，對於他被吹出場感到失望，不過他也解釋說，不要曲解這樣的「失望」，他說：「我們愛史馬特的所有，其中一點就是包括他的激情。」

史馬特沒有接受訪問就離場，不過他走回休息室前還舉起右手回應76人球迷的鼓譟聲浪，讓現場情緒再升溫。

安比德說，這樣的舉動只會驅使自己前進，「大家都知道我是人來瘋的球員，所以這樣的能量絕對有助於我們。」他今天的37分和22籃板都是全場最高，成76人本季首勝「綠衫軍」的最大功臣。