NBA／馬刺送三巨頭簽名球衣 韋德：這是傳奇

韋德(右)與馬刺教頭波波維奇。 美聯社 分享 facebook 生涯最後一次和馬刺隊交手,熱火隊「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)今天成全場焦點,他下半場多次有關鍵演出,包括第三節的超遠距離壓哨球,還有最後9.2秒抄掉馬刺球星德羅展(DeMar DeRozan)運球,助隊以110:105斬斷「黑衫軍」9連勝,為最後一次造訪聖安東尼奧畫下完美句點。

賽前韋德就受到許多禮遇,馬刺特別製作一段長達1分半的影片向他致敬,教頭波波維奇(Gregg Popovich)也送上特別的禮物盒,裡面包括前馬刺「三巨頭」鄧肯(Tim Duncan)、帕克(Tony Parker)和吉諾布里(Manu Ginobili)的簽名球衣。

韋德打趣說,這是種干擾,「我不知道賽前有這一段,我喜歡影片中的音樂,真的很酷,我非常感謝也很感激,我沒預期這些會發生,我只是走出來,每晚做好我的工作,很感謝我擁有的這些關係,我和波波維奇也有交情,很感謝他們做的一切。」他也十分開心收到「傳奇們」的簽名球衣,他表示自己對3人有滿滿尊敬,很感謝得到這件特別禮物。

攻下11分的「閃電俠」提到也,回到熱火後,感覺的到球隊的團隊配合愈來愈好,「和這些夥伴了這樣打球感覺很有樂趣。」今天德拉基奇(Goran Dragic)攻下22分,威特斯(Dion Waiters)贊助18分,理查森(Josh Richardson)也貢獻15分,助隊中止馬刺的主場11連勝;收下3連勝的熱火,35勝36敗戰績也持續保住東區第8,和第9的魔術隊有1.5場勝差。

在NBA打拚16個球季的韋德,早已預告本季後高掛球衣,2013年和14年曾率熱火和馬刺爭奪最後金盃的他,賽後也在球迷歡呼聲中和德羅展互換球衣。

韋德第四節還演出一次失去平衡的後撤步跳投,而且是用左手投進,教頭史波史特拉打趣說:「我從沒看過他練習或是比賽使出這一招,我想這就是好球員有時會做的事。」

🚨 BUZZER BEATER ALERT! 🚨



⚡️ @DwyaneWade closed out the 3rd quarter with a splash from downtown! 💦 pic.twitter.com/8lXdVQ20Uv