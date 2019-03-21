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NBA／馬刺送三巨頭簽名球衣 韋德：這是傳奇

2019-03-21 18:05聯合報 記者曾思儒╱即時報導

韋德(右)與馬刺教頭波波維奇。 美聯社
韋德(右)與馬刺教頭波波維奇。 美聯社
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生涯最後一次和馬刺隊交手，熱火隊「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）今天成全場焦點，他下半場多次有關鍵演出，包括第三節的超遠距離壓哨球，還有最後9.2秒抄掉馬刺球星德羅展（DeMar DeRozan）運球，助隊以110：105斬斷「黑衫軍」9連勝，為最後一次造訪聖安東尼奧畫下完美句點。

賽前韋德就受到許多禮遇，馬刺特別製作一段長達1分半的影片向他致敬，教頭波波維奇（Gregg Popovich）也送上特別的禮物盒，裡面包括前馬刺「三巨頭」鄧肯（Tim Duncan）、帕克（Tony Parker）和吉諾布里（Manu Ginobili）的簽名球衣。

韋德打趣說，這是種干擾，「我不知道賽前有這一段，我喜歡影片中的音樂，真的很酷，我非常感謝也很感激，我沒預期這些會發生，我只是走出來，每晚做好我的工作，很感謝我擁有的這些關係，我和波波維奇也有交情，很感謝他們做的一切。」他也十分開心收到「傳奇們」的簽名球衣，他表示自己對3人有滿滿尊敬，很感謝得到這件特別禮物。

攻下11分的「閃電俠」提到也，回到熱火後，感覺的到球隊的團隊配合愈來愈好，「和這些夥伴了這樣打球感覺很有樂趣。」今天德拉基奇（Goran Dragic）攻下22分，威特斯（Dion Waiters）贊助18分，理查森（Josh Richardson）也貢獻15分，助隊中止馬刺的主場11連勝；收下3連勝的熱火，35勝36敗戰績也持續保住東區第8，和第9的魔術隊有1.5場勝差。

在NBA打拚16個球季的韋德，早已預告本季後高掛球衣，2013年和14年曾率熱火和馬刺爭奪最後金盃的他，賽後也在球迷歡呼聲中和德羅展互換球衣。

韋德第四節還演出一次失去平衡的後撤步跳投，而且是用左手投進，教頭史波史特拉打趣說：「我從沒看過他練習或是比賽使出這一招，我想這就是好球員有時會做的事。」

馬刺韋德熱火
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