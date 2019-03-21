NBA／單季7度單場至少50分 哈登寫紀錄卻做白工

2019-03-21 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



火箭哈登拿下57分，是史上第四位在單季七度單場得至少50分表現的球員，但火箭還是輸球。 美聯社 分享 facebook

休士頓火箭今天作客曼菲斯灰熊主場，兩隊在正規賽打完後戰成平手，火箭在延長賽處於落後，靠著最後1分鐘哈登（James Harden）連得8分扳平戰局，不過灰熊瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）在槍響前抓下關鍵進攻籃板，並在製造對手犯規後靠著兩罰一中，幫助以126：125險勝火箭。

雖然已經無緣季後賽，不過灰熊在主場迎戰火箭仍打出精彩表現，不僅主控柯利拿下全隊最高的35分外帶8助攻，季中才轉戰曼菲斯的中鋒瓦藍邱納斯更拿下個人例行賽生涯新高的33分，成為球隊致勝功臣。

瓦藍邱納斯更拿下個人例行賽生涯新高的33分，成為球隊致勝功臣。 美聯社 分享 facebook

灰熊在前三節一路保持領先，不過火箭一哥哈登在第四節挺身而出豪取17分，其中包括在正規賽最後4秒三罰全中，將比賽帶入延長賽。

延長賽灰熊在瓦藍邱納斯與帕森斯（Chandler Parsons）領軍下一度取得6分領先，不過哈登在最後43秒到最後15秒間連飆兩記三分球並完成一次抄截上籃，28秒連得8分的表現幫助火箭再度追平比數。

而灰熊的最後一擊柯利在包夾下倉皇出手未碰框，但在籃下的瓦藍邱納斯抓下籃板後成功製造火箭卡佩拉（Clint Capela）防守犯規，最終灰熊就靠著瓦藍邱納斯在延長賽最後0.1秒兩罰1中，以1分差距險勝火箭。

火箭哈登拿下57分，成為聯盟史上首位連續三場對戰灰熊比賽都得分超過40分的球員，而他也成為張伯倫（Wilt Chamberlain）、喬丹（Michael Jordan）和布萊恩（Kobe Bryant）後，史上第四位在單季七度單場得至少50分表現的球員。