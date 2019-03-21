親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
UBA決戰小巨蛋
JHBL
綜合
路跑

波音不怕737危機？ 專家無奈預言：1個原因救波音

八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

運動筆記永不放棄，重返初馬未竟之路--2019萬金石馬拉松血淚交織譜出SUB4
健行筆記尼泊爾ABC健行Day 2 - 兩座山頭的考驗。 可俯瞰日月潭全景的「水社大山」步道
NBA焦點球員- James Harden (3月21日)焦點對決- Lauri Markkanen vs. Bradley Beal (3月21日)

NBA／單季7度單場至少50分 哈登寫紀錄卻做白工

2019-03-21 11:46聯合報 記者劉肇育╱即時報導

火箭哈登拿下57分，是史上第四位在單季七度單場得至少50分表現的球員，但火箭還是...
火箭哈登拿下57分，是史上第四位在單季七度單場得至少50分表現的球員，但火箭還是輸球。 美聯社
分享

休士頓火箭今天作客曼菲斯灰熊主場，兩隊在正規賽打完後戰成平手，火箭在延長賽處於落後，靠著最後1分鐘哈登（James Harden）連得8分扳平戰局，不過灰熊瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）在槍響前抓下關鍵進攻籃板，並在製造對手犯規後靠著兩罰一中，幫助以126：125險勝火箭。

雖然已經無緣季後賽，不過灰熊在主場迎戰火箭仍打出精彩表現，不僅主控柯利拿下全隊最高的35分外帶8助攻，季中才轉戰曼菲斯的中鋒瓦藍邱納斯更拿下個人例行賽生涯新高的33分，成為球隊致勝功臣。

瓦藍邱納斯更拿下個人例行賽生涯新高的33分，成為球隊致勝功臣。 美聯社
瓦藍邱納斯更拿下個人例行賽生涯新高的33分，成為球隊致勝功臣。 美聯社
分享

灰熊在前三節一路保持領先，不過火箭一哥哈登在第四節挺身而出豪取17分，其中包括在正規賽最後4秒三罰全中，將比賽帶入延長賽。

延長賽灰熊在瓦藍邱納斯與帕森斯（Chandler Parsons）領軍下一度取得6分領先，不過哈登在最後43秒到最後15秒間連飆兩記三分球並完成一次抄截上籃，28秒連得8分的表現幫助火箭再度追平比數。

而灰熊的最後一擊柯利在包夾下倉皇出手未碰框，但在籃下的瓦藍邱納斯抓下籃板後成功製造火箭卡佩拉（Clint Capela）防守犯規，最終灰熊就靠著瓦藍邱納斯在延長賽最後0.1秒兩罰1中，以1分差距險勝火箭。

火箭哈登拿下57分，成為聯盟史上首位連續三場對戰灰熊比賽都得分超過40分的球員，而他也成為張伯倫（Wilt Chamberlain）、喬丹（Michael Jordan）和布萊恩（Kobe Bryant）後，史上第四位在單季七度單場得至少50分表現的球員。

灰熊哈登喬丹
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

真心換絕情 德羅展和湯瑪斯換隊兩樣情

2019-03-21 07:00

NBA／撞牆期後回溫 爵士米契爾歸功教練與隊友

2019-03-21 09:56

NBA／雷霆首件退休球衣 柯里森：希望KD也可以

2019-03-21 11:03

NBA／安比德聯手巴特勒 76人本季首勝綠衫軍

2019-03-21 10:28

NBA／鬥毆事件很後悔 伊巴卡：應把錢給需要的人

2019-03-21 09:13

明星賽後輸多勝少 威能不再的雷霆？

2019-03-20 12:00

尼克打混20年 終於成為最爛球隊

2019-03-20 07:00

NBA／塞克斯頓連7場20分 騎士新秀36年來首見

2019-03-21 11:25

NBA／湖人10天約簽巴西後衛 不續簽老英格倫

2019-03-21 11:12

NBA／單季300顆3分球 柯瑞3秀神技

2019-03-21 01:08

NBA／怕掃到美中貿易戰颱風尾 招聘中國公關主管

2019-03-20 19:56

NBA／杜蘭特去哪不重要 格林：他要走就會走

2019-03-20 17:30

NBA／曾被選秀網站拿喬丹類比 史帝芬森回憶軼事

2019-03-20 17:30

NBA／推82雙球鞋彩繪計畫 女網傳奇讚丁威迪創意

2019-03-20 17:10

NBA／澄清有意簽艾倫非玩笑 莫雷喊話來火箭拚冠

2019-03-20 16:46

NBA／錯失生涯首度大三元 瑞迪克：高中算嗎？

2019-03-20 15:27

NBA／單季300+外線 哈登、柯瑞聯手寫紀錄

2019-03-20 15:17

NBA／50歲大媽啦啦隊爆紅 巫師球迷嗨翻天

2019-03-20 15:00

NBA／今日戰績表 火箭3連勝晉級季後賽差1勝

2019-03-20 14:46

NBA／羅素末節爆砍27分 籃網瘋狂逆轉氣走國王

2019-03-20 13:42

NBA／未把握安比德輪休良機 黃蜂季後賽告急

2019-03-20 12:15

NBA／單季三分球突破300 柯瑞生涯第三度達標

2019-03-20 11:49

NBA／米道頓30分退湖人 華頓否認詹姆斯提前報銷

2019-03-20 11:22

NBA／楚奧特收天價合約 華頓笑稱要兒子棄籃從棒

2019-03-20 11:02

NBA／柯瑞第三節飆分秀 勇士反彈轟退灰狼

2019-03-20 10:53

NBA／無償歸還遺失球衣 布萊恩與死忠球迷碰面

2019-03-20 10:50

NBA／哈登堅持不輪休啄鷹 三分球登史上第11名

2019-03-20 10:13

NBA／想執教詹姆斯遭勸退 快艇主帥：哪都不去

2019-03-20 09:35

NBA／用湖人三新星換戴維斯 布萊恩：肯定支持

2019-03-20 09:28

球迷種族歧視衛少 爵士公關危機處理值得借鏡

2019-03-18 07:00

草根英雄崛起 你不該忽視的溜馬

2019-03-16 06:01

火箭9連勝勢如破竹 1場敗仗露出阿基里斯之踵

2019-03-15 07:00

黃蜂拚季後賽末班車 得看華克能否續演神蹟

2019-03-15 07:00

林書豪配詹姆斯 能救得了湖人嗎？

2019-03-14 07:00

紫黑軍團再起 年輕國王發起季後賽豪語

2019-03-13 10:08

「決定」續集搞成一齣爛戲 詹姆斯的大挫敗

2019-03-13 07:00

洛城風雨滿天下 沒球星的快艇給湖人上了一課

2019-03-08 07:00

認定保羅是火箭領袖 哈登「為副不仁」直指勇士

2019-03-07 07:00

季後賽交叉口 熱火、魔術最後一搏兩樣情

2019-03-05 18:00
看更多

熱門文章

NBA／先發出色壓縮豪 暴龍三節92：78雷霆

2019-03-21 11:35

NBA／逐步適應暴龍 林書豪：季中交易是大變化

2019-03-20 12:04

NBA／澄清有意簽艾倫非玩笑 莫雷喊話來火箭拚冠

2019-03-20 16:46

MLB／鈴木一朗4局提前退場 運動家也列隊致敬

2019-03-20 19:30

NBA／單季300+外線 哈登、柯瑞聯手寫紀錄

2019-03-20 15:17

NBA／錯失生涯首度大三元 瑞迪克：高中算嗎？

2019-03-20 15:27

NBA／羅素末節爆砍27分 籃網瘋狂逆轉氣走國王

2019-03-20 13:42

MLB／合約紀錄被秒破 哈波：我錢已花不完

2019-03-21 07:05

NBA／曾被選秀網站拿喬丹類比 史帝芬森回憶軼事

2019-03-20 17:30

中職20年／旋風加盟卻沾黑離開 曹錦輝成短命象

2019-03-20 16:38

NBA／杜蘭特去哪不重要 格林：他要走就會走

2019-03-20 17:30

MLB／東京巨蛋5轟煙火秀 水手奪下新球季首勝

2019-03-20 21:12

史上最貴合約綁定鱒魚哥 天使還是賺到

2019-03-21 07:00

真心換絕情 德羅展和湯瑪斯換隊兩樣情

2019-03-21 07:00

NBA／推82雙球鞋彩繪計畫 女網傳奇讚丁威迪創意

2019-03-20 17:10

日職／陽岱鋼先發無表現 大王打擊率跌到1成76

2019-03-20 15:17

UBA／帥翻天！ 4強海報現身捷運車廂

2019-03-20 15:58

MLB／東京巨蛋告別秀 一朗：這個禮物太讚

2019-03-20 16:26

MLB／一朗2度戰東京 達比修：他是神！

2019-03-20 17:04

NBA／湖人10天約簽巴西後衛 不續簽老英格倫

2019-03-21 11:12

ABL／夢想家痛宰戰狼9連勝 確定例行賽封王

2019-03-20 22:06

中職18年／蛇差點變九禾龍 教頭黃忠義代打滿貫砲

2019-03-20 13:13

中職／悍將花3500萬升級球場 領隊盼戰績幫忙

2019-03-20 18:09

NBA／鬥毆事件很後悔 伊巴卡：應把錢給需要的人

2019-03-21 09:13

日職／王柏融想穩住地位 曹竣崵：5月是關鍵期

2019-03-20 17:52

日職／曹竣崵在撥接年代旅日 王柏融現壓力更大

2019-03-20 12:28

MLB／菊池稱一朗像上帝 乖寶寶大谷熬夜看球

2019-03-21 08:07

MLB／曾拒2億美元延約 貝茲：不會廉價賣自己

2019-03-21 07:55

NBA／50歲大媽啦啦隊爆紅 巫師球迷嗨翻天

2019-03-20 15:00

中職30年／黑米與黑象 2件事傷透球迷心(系列四)

2019-03-21 01:08

配合鐵人三項國際賽 台東23日起連2天大範圍交管

2019-03-20 17:08

中職17年／大聯盟返台第一人 陳金鋒重磅加盟

2019-03-20 12:12

SBL／洋將換換愛 夏普跳裕隆、賽勒回鍋金酒

2019-03-20 15:33

NCAA／帶兵4年首度進68強 名將穆林能寫奇蹟？

2019-03-19 17:10

NBA／安比德聯手巴特勒 76人本季首勝綠衫軍

2019-03-21 10:28

中職19年／黑米事件+中信鯨解散 減至4隊至今

2019-03-20 14:40

MLB／神鱒領史上最大約 大谷讚唯有他值得

2019-03-21 09:14

MLB／海外戰開幕！一朗來了東京巨蛋嗨爆了

2019-03-21 01:08

SBL／賽勒轉戰金酒 許晉哲：為他開心

2019-03-20 18:03

中職／蔡總統兌現滷肉飯承諾 陳禹勳：要打包兩碗

2019-03-20 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top