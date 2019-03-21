NBA／雷霆首件退休球衣 柯里森：希望KD也可以

2019-03-21 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



雷霆為退役老將柯里森（Nick Collison）舉行球衣退休儀式。 美聯社 分享 facebook

奧克拉荷馬雷霆今天在主場出戰多倫多暴龍賽前，為退役老將柯里森（Nick Collison）舉行球衣退休儀式，也是雷霆由超音速改名後，首度有球員享受球衣退休的尊榮；不過在儀式前受訪時柯里森表示，期待看到杜蘭特（Kevin Durant）球衣被雷霆退休的那一天。

身為「03梯黃金選秀」的成員之一，柯里森雖然生涯並未有太多突出表現，卻是聯盟公認最稱職的「綠葉球員」之一，他在去年宣布結束長達15年球員生涯，雷霆球團在今年初隨即宣布將為柯里森舉辦球衣退休儀式，讓他成為雷霆隊史（不包含超音速時期）首位獲得球衣退休榮耀的球員。

「能夠回到雷霆感覺真的很棒，但對於球衣被退休的這件事，你是不可能做好準備的。」柯里森在儀式前受訪時說：「我昨天就跟衛斯特布魯克（Russell Westbrook）等朋友一起共享晚餐，今天對我來說，肯定是特別的一天。」

在這場球衣退休儀式上還出現一名雷霆球迷相當熟悉的身影，勇士前鋒杜蘭特（Kevin Durant）低調現身，親眼見證從超音速時期就一同攜手奮戰的柯里森所獲得的榮耀。

柯里森也表示，期待有一天能看到雷霆球團退休杜蘭特的球衣，「這個決定權是在球團身上，但我個人認為是該退休他的球衣，他對雷霆有很重要的意義，生涯大半時間也都在這裡度過，不過這些關於榮譽的事情，還是必須看球隊怎麼看待。」

柯里森指出，過去與杜蘭特共事的日子讓他相當難忘，兩人攜手度過了協助雷霆建隊的日子，儘管杜蘭特最終選擇轉戰勇士，但過去對雷霆的貢獻未改變，「我希望享受這些榮耀的球員都是非常感激的，不過我不會干涉太多，這件事就讓大家自己討論，但就我而言，他仍是我們過去重要的一份子。」